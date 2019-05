Serie A, l'Atalanta vola: 2-1 al Genoa

terza e sempre più vicina al sogno Champions: a Reggio Emila (stadio di Bergamo chiuso per lavori), battuto 2-1 il malmesso. Due gol annullati agli orobici nel primo tempo. Segna Gosens al 9', ma Zapata in fuorigioco ostacola la vista a Radu. Poi al 18' fa centro proprio il colombiano, che scatta però in posizione di offside.Grifone pericoloso con Lapadula (testa) e Veloso. Altro film nella ripresa.Barrow insacca sul lancio De Roon (46'),al 53' facile raddoppio Castagne. Pandev accorcia all'89': troppo tardi.(Di sabato 11 maggio 2019)