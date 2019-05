Serie A Atalanta batte Genoa e vede Champions

Serie A - l'Atalanta vola : 2-1 al Genoa : 16.54 Atalanta terza e sempre più vicina al sogno Champions: a Reggio Emila (stadio di Bergamo chiuso per lavori), battuto 2-1 il malmesso Genoa. Due gol annullati agli orobici nel primo tempo. Segna Gosens al 9', ma Zapata in fuorigioco ostacola la vista a Radu. Poi al 18' fa centro proprio il colombiano, che scatta però in posizione di offside.Grifone pericoloso con Lapadula (testa) e Veloso. Altro film nella ripresa.Barrow insacca sul ...

Risultati Serie A 36^ giornata - diretta live : vittoria Atalanta - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie A – Si avvia alla conclusione il massimo campionato italiano. In questo weekend si gioca la 36^ giornata, terzultima tappa di un torneo che ha già visto la netta conferma di una Juventus schiacciasassi, protagonista del big match di questo turno in casa della Roma. Giallorossi che sperano ancora in una qualificazione alla Champions League, ma che potrebbero vedere ridursi di molto le possibilità: l’Atalanta ...

Serie A – La finale di Coppa Italia fa slittare Juventus-Atalanta : il nuovo orario della partita : Calcio, Serie A: cambia l’orario della sfida tra Juventus e Atalanta dell’8ª giornata di ritorno E’ stato comunicato oggi il cambio dell’orario della partita di Serie A, valida per il 18° turno di ritorno del campionato, tra Juventus e Atalanta. A causa della vicinanza con la finale di Coppa Italia, che la squadra di Bergamo dovrà disputare il 15 maggio contro la Lazio, la sfida contro i bianconeri è stata slittata ...

Quote Serie A - Atalanta favorita con il Genoa per il passo Champions decisivo. Lotta salvezza : l’Empoli rischia con la Sampdoria : Con la vittoria sulla Lazio, l’Atalanta ha fatto un ulteriore passo avanti verso il sogno Champions League e ora, nel match casalingo con il Genoa, potrebbe compiere quello decisivo. Il quarto posto va difeso da Milan e Roma, distanti 3 punti, la vittoria è dunque obbligatoria e, secondo gli analisti di Sisal Matchpoint, molto probabile, i nerazzurri di Gasperini sono infatti favoriti a 1.42. Il Genoa è reduce dal pareggio con la Roma ed è ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Genoa? Gara decisiva per l'Europa League» : BERGAMO - Il prossimo scontro può significare una stagione, che comunque vada resterà impressa nel cuore dei tifosi dell' Atalanta : gli uomini di Gasperini non possono concedersi passi falsi contro ...

Pronostici Serie A 36^ giornata - i consigli di CalcioWeb : vittorie per Atalanta e Inter : Si avvia alla conclusione il massimo campionato italiano. In questo weekend si giocherà la 36^ giornata, terzultima tappa di un torneo che ha già visto la netta conferma di una Juventus schiacciasassi, protagonista del big match di questo turno in casa della Roma. Giallorossi che sperano ancora in una qualificazione alla Champions League, ma che già sabato potrebbero vedere ridursi di molto le possibilità: l’Atalanta ospita infatti ...

Serie A Atalanta - Toloi : «Bello che si parli di noi per la Champions» : BERGAMO - " È già molto bello che si parli di Champions riguardo all' Atalanta . Sono fiducioso che i miei compagni affronteranno nel modo giusto le tre partite di campionato che mancano e anche la ...

Serie A : Atalanta lanciata - Lazio in difficoltà : tutte le insidie nella corsa per l'Europa : MILANO - Con la Juve già campione d'Italia da settimane, e il Napoli ora matematicamente secondo, entra nel vivo il campionato degli altri. Tre giornate per centrare il terzo e quarto posto, che ...

Video/ Lazio Atalanta - 1-3 - : gol e highlights - la Dea umilia Olimpia - Serie A - : Video Lazio Atalanta, risultato finale 1-3,: il gol di Parolo è un fuoco di paglia per i biancocelesti, la Dea la ribalta e si tiene il quarto posto.