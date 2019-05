Scuola | M5s propone proroga per l’adeguamento antincendio | “Evitare disagi a presidi In

Scuola - la storia dell’Antimafia sarà nel programma. La deputata M5s Nesci : “Così si studieranno Falcone e Borsellino” : Dall’anno scolastico 2019/2020 a Scuola si studierà anche la storia del contrasto del fenomeno mafioso. La madrina di questa proposta, approvata nell’ambito della legge sull’introduzione dell’educazione civica, è la deputata del M5s Dalila Nesci. L’insegnamento della storia dell’Antimafia sarà fatto nella Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e sarà inserito nel monte ore complessivo previsto per le competenze relative ...

Scuola - precari M5s-Lega convergono su concorso per la terza fascia senza la preselettiva : Il prossimo concorso ordinario conterrà alcune modifiche al criterio di selezione dei docenti della terza fascia con servizio di 36 mesi. A rivelarlo è il quotidiano Italia Oggi che illustra le modifiche da inserire nella nell’emendamento al decreto Crescita. La novità è emersa subito dopo lo svolgimento del vertice di maggioranza svoltosi a Palazzo Chigi. In questo modo Lega e Movimento 5 Stelle contano di scongiurare lo sciopero del ...

Scuola - Vizzini (M5S) : approvato ODG su Buoni Pasto a docenti e personale ATA : Giunge in redazione la notizia dell’approvazione di un ordine del giorno, nel contesto della discussione in Parlamento del Decreto Concretezza, direttamente dall’ Ufficio Stampa dell’On. Gloria Vizzzini (M5S), per consentire l’assegnazione dei Buoni Pasto al personale docente e ATA della Scuola. Roma, 10 aprile 2019 – “Oggi il Governo ha fatto un passo importante verso un diritto richiesto da tempo dai docenti ...

Palermo : studenti contro plastica - M5S 'cambiamento deve partire da banchi Scuola' : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - "Apprendiamo con soddisfazione dell’iniziativa di alcuni gruppi studenteschi contro l’uso delle bottigliette monouso nelle scuole e università. Il cambiamento culturale deve avvenire proprio tra i banchi di scuola e nelle aule accademiche, se vogliamo avere qualche chan

Scuola - per la Lega Miur non è strategico e Gallo (M5S) invoca maggiori investimenti : La Scuola continua ad essere terreno di divergenze politiche tra i due maggiori attori politici del governo Conte. Sulla regionalizzazione Salvini esorta gli scettici a farsi passare i dubbi. Di avviso contrario il MoVimento 5 Stelle che non vede di buon occhio questa misura il rischio di creare ulteriori discriminazioni. Servirebbe invece un decreto per l’assunzione degli oltre 100.000 supplenti della Scuola. Petizione Scirpoli Uno degli ...

Vaccini - verso modifica a emendamento M5s-Lega : «Obbligo a Scuola solo per il morbillo» : Vaccini, ipotesi di emendamento: a scuola obbligatoria la certificazione solo per il morbillo. «Stiamo lavorando ad una eventuale modifica dell'emendamento al ddl Vaccini,...

Vaccini a Scuola - fronda M5S 'No all emendamento - l obbligo serve' : Rinnoviamo l'invito alla politica a non strumentalizzare norme e leggi che tutelano la salute delle persone, ignorando opportunisticamente evidenze scientifiche e dati epidemiologici e subordinando ...