Sbarchi | Salvini svuota Toninelli Decreto sicurezza bis | sui porti deciderà il Viminale

Riprendono gli Sbarchi a Lampedusa. Il sindaco attacca Salvini : “I porti sono chiusi o aperti” - Mare Jonio “ferma” a Lampedusa. Ong : nessuna notifica : Riprendono le partenze di migranti dalla Libia e i porti italiani tornano, di fatto, ad aprirsi. Ma nel Mediterraneo si continua a morire, come nel naufragio al largo della Tunisia costato la vita ad una settantina di persone. Ad Augusta, intorno alle 12.30, e' approdata nave "Stromboli" della Marina militare con i 36 migranti salvati ieri a 65 miglia dalle coste libiche dal pattugliatore "Cigala Fulgosi": "erano in imminente pericolo di vita", ...

Migranti - 60 morti in un naufragio in Tunisia. Sbarchi a raffica - l'Italia riapre i porti ma Salvini blocca le motovedette : Riprendono le partenze di imbarcazioni dei Migranti dalla Libia e l'Italia riapre i porti mentre nel Mediterraneo senza soccorsi si continua a morire. Sessanta persone disperse e 16 salvate in un ...

Chi ha ragione tra Saviano e Salvini su Sbarchi e morti in mare? : Come dimostra la cronaca , gli sbarchi avvenuti non sono sempre passati dalle navi delle Ong. Il crollo degli arrivi è oltretutto antecedente all'insediamento di Salvini al Viminale e alla sua ...

Matteo Salvini - la mappa del Mediterraneo che lo fa esultare : schiaffo alle Ong e "zero Sbarchi" : La mappa del Mediterraneo di questa mattina fa esultare Matteo Salvini. La situazione nel canale di Sicilia alle 7.30 di questa mattina è descritta dallo stesso ministro dell'Interno sulla sua pagina Facebook: "Nessuna nave Ong davanti alla Libia, nessuna partenza, nessuno sbarco, nessuno morto. Che

Migranti - Salvini : 'Sbarchi quasi azzerati'. E rivede stima degli irregolari : 'Sono 90 mila' : Secondo gli ultimi dati forniti oggi dal Viminale, gli arrivi sono diminuiti del 91%. 'Dopo anni di chiacchiere e porti aperti, la pacchia è finita', ribadisce il ministro dell'Interno

Migranti - Salvini : "Sugli Sbarchi decido io - non mi risulta irritazione vertici militari" : "Il ministro dell 'Interno è l'autorità nazionale di pubblica sicurezza e deve autorizzare lo sbarco . Ho tutta l'autorità di decidere. Il porto lo assegna il ministro dell'Interno , può piacere o no, ...

Migranti - Pd a Salvini : “Mente sui rimpatri - ne promise 500mila”. Il ministro : “Con me Sbarchi ridotti del 92%” : Scontro nel corso del question time tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il Partito democratico in tema di rimpatri e decreto Sicurezza. Il ministro ha sottolineato il numero dei rimpatri volontari assistiti: “Dal primo gennaio a oggi ne sono stati fatti 1.283”, per poi rivendicare come, a suo dire, la riforma del sistema Sprar “non sia una limitazione del diritto di accedere al modello di accoglienza, ma ...

Salvini : 'Su Sbarchi decido io. Rischio terroristi'. Polemica con vertici militari : Il ministro dell'Interno rivendica il potere decisionale su sicurezza e sbarchi. E sulla situazione in Libia si augura lo stop dell'iniziativa militare di Haftar

Migranti - Matteo Salvini : “Terroristi su barconi sono certezza - sugli Sbarchi sono io a decidere” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha parlato a Radio Anch'io della crisi in Libia e del pericolo terrorismo: "Stiamo lavorando per la pace - ha affermato il vicepresidente del Consiglio - ma con centinaia di terroristi islamici nelle carceri libiche le infiltrazioni nei barconi ormai sono certezza, in Italia non si sbarca".Continua a leggere

Generali chi? Matteo Salvini ignora le critiche dei militari : "Non cambio idea - sugli Sbarchi decido io" : Porti chiusi, "non cambio idea". Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo ai microfoni di Radio anch'io, su Radio1, respinge con forza le critiche di colleghi ministri, Elisabetta Trenta in testa, e l'ira dei vertici militari contro la circolare del Viminale su porti, navi delle ong e migranti."Il Ministero dell'Interno è l'autorità massima nazionale di pubblica sicurezza e deve autorizzare lo sbarco nei porti. Se non ...

