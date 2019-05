Salvini | sui porti chiusi decido io

Di Maio attacca Salvini sui rimpatri e dice : "Spero che telefonate tra Lega e Forza Italia vengano smentite" : Luigi Di Maio questa mattina ha pubblicato un lungo post su Facebook in cui affronta diversi temi: prima di tutto, pur senza farne il nome, attacca Matteo Salvini accusandolo di non prendersi le sue responsabilità sulle materie di sua competenza, ossia i rimpatri, poi parla della notizia secondo cui ci sarebbero dei contatti tra Lega e Forza Italia per far cadere il governo Conte e infine annuncia che martedì prossimo sarà chiesta la ...

Migranti - Di Maio attacca Salvini : «Nel decreto sicurezza nulla sui rimpatri» : Non si placa il battibecco nel governo sulla questione Migranti. «È solo una bozza ma sono molto deluso dal decreto sicurezza, perché non dice nulla sui rimpatri», ha...

Sbarchi - Salvini taglia Toninelli. Decreto sicurezza bis : sui porti deciderà il Viminale : L?ultima prova di forza di Matteo Salvini, in una maggioranza sempre più instabile, ha la forma di un Decreto e prevede l?attribuzione al Viminale dei poteri che, da sempre,...

Matteo Salvini annuncia : “Arriva il decreto sicurezza 2”. Nuova stretta sui migranti : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato l'arrivo del decreto sicurezza-bis, il cui testo è stato approntato in queste ore al Viminale. Il provvedimento prevede norme riguardanti le forze dell'ordine, ma anche e soprattutto nuove disposizioni riguardanti gli sbarchi e, in generale, il tema dei migranti e del salvataggio in mare.Continua a leggere

Migranti - Salvini a Conte e Moavero : 'Più accordi sui rimpatri'. M5s : 'Compito suo - ne aveva promessi 600mila' : ... si legge che 'buoni risultati' sono stati ottenuti, 'per quanto di competenza del ministero dell'Interno', ma 'serve un vero e proprio salto di qualità nella politica estera italiana nella sua ...

Migranti - Salvini a Conte e Moavero : “Più accordi sui rimpatri”. M5s : “Compito suo - ne aveva promessi 600mila” : Matteo Salvini scrive al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, per chiedere un “salto di qualità” nella politica estera italiana in fatto di rimpatri. Nella lettera che il ministro dell’Interno ha inviato a Palazzo Chigi, si legge che “buoni risultati” sono stati ottenuti, “per quanto di competenza del ministero dell’Interno”, ma “serve un vero ...

Mare Jonio - Gad Lerner contro Matteo Salvini sui migranti : 'Ride sui morti annegati - se non è razzismo questo' : 'Ciao ciao a chi pratica il salvataggio in Mare. Solo questo sa dire il ministro Matteo Salvini dopo aver appreso che altri 70 migranti sono annegati ieri nel Mediterraneo'. Gad Lerner non riesce a ...

Vinci Salvini - torna il gioco sui social network che permette di incotrare il segretario della Lega : Matteo Salvini lancia la seconda edizione del “Vinci Salvini”, annunciata nei giorni scorsi, dal responsabile della comunicazione della Lega, Luca Morisi. Il concorso social, che ricalca la prima edizione sperimentata in occasione delle elezioni politiche dell’anno scorso, prevede premi per chi è più veloce a mettere ‘like’ sul profilo ufficiale del leader leghista, o interagisce sui canali Twitter e ...