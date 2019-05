Salvini: con Cav solo telefonata auguri

"Berlusconi l'ho sentito per fargli glidi buona salute. Spero che Di Maio non polemizzi anche quando uno augura 'in bocca al lupo' a qualcuno che è ricoverato in ospedale altrimenti saremmo veramente all'asilo Mariuccia". Così il vicepremier e leader della Lega,, replica a distanza all'altro vicepremier del M5S Di Maio che ha chiesto di smentire le indiscrezioni di stampa sulle telefonate con FI per far cadere il governo. Poi sottolinea: "Io non litigo con nessuno", "sono leale" e spero "tutti siano leali" con me.(Di sabato 11 maggio 2019)