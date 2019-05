Salvini attaccato sui rimpatri da M5S | Come li risolve se non è mai al

huffingtonpost

(Di sabato 11 maggio 2019) Per uscire dall’angolo Matteopiazza, nel campo minato delle prossime due settimane, il decreto Sicurezza bis. E l’alleato di governo Luigi Di Maio, che non molla la presa, forte della risalita nei sondaggi, lo provoca sul conflitto di interessi e lo attacca sulla questione: il vero nervo scoperto del ministro dell’Interno che aveva messo questo punto in cima alla sua agenda. “Seal Viminale non c’è mai,puòre il problema dei? Sono 500mila gli irregolari,ha fatto scrivere nel contratto di governo, o 90milava dicendo adesso?”, è la stilettata lanciata dai pentastellati mentre il leader leghista tenta il colpo di coda mandando una doppia missiva al premier Giuseppe Conte e al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in cui chiede “un salto di qualità” ...

