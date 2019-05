Salone Mobile | appello designer | politici inopportuni | si celebri antifascismo 2

Salone Mobile : appello designer - politici inopportuni - si celebri antifascismo : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - appello di 350 persone protagoniste del mondo del design e dell'arredamento contro gli organizzatori del Salone del Mobile a Milano. Due le questioni "di opportunità`" ignorate a detta dei firmatari -oltre a designer anche imprenditori e addetti ai lavori- la scelta di

10 tendenze arredamento dal Salone del mobile 2019 : Conclusa la 58esima edizione di uno degli eventi più attesi del mondo del design , in fiera a Milano dal 9 al 14 aprile, è il momento di tirare le somme e scoprire le 10 tendenze arredamento dal Salone del mobile 2019 che influenzeranno la nostra casa nei mesi a ...

Quel geniale Salone del mobile nato a Weimar : Volete abbandonarvi al comfort di una comoda “seduta” (così oggi si chiamano Quelle che un tempo erano, familiarmente, sedie) senza ricorrere al mobiliere pubblicizzato sulla rivista patinata, senza spendere troppo e però evitando di cadere nelle cianfrusaglie del low cost cinese? Rimboccatevi le ma

Il Salone del Mobile 2019 chiude a +12 - 5% - boom dalla Cina : Milano chiude la 58esima edizione del Salone del Mobile 2019 con numeri in crescita anche grazie al boom delle presenze dall'Asia, Cina su tutti . La Design Week che si è appena conclusa ha fatto ...

Il design è globale e smart - in 387mila al Salone del Mobile : ... oltre a contribuire al successo della manifestazione, rappresentano uno dei fiori all'occhiello dell'economia nazionale'. E che il settore abbiamo dimostrato di riuscire a fare sistema con la ...

Salone del Mobile e FuoriSalone - più quantità che qualità. Ma Milano ha bisogno di altri eventi così : Sta terminando la settimana del Salone del Mobile e Fuori Salone, un’occasione che da tempo non riguarda più solo gli addetti ai lavoro ma si è allargata e diffusa a toccare non solo la zona di Rho Fiera ma l’intera città con diverse centinaia (non tutte memorabili…) proposte culturali e commerciali, iniziative ed eventi che hanno finito per coinvolgere un pubblico ampio e allargato. Si ...

Salone del Mobile verso la conclusione : al centro ingegno - creatività e sostenibilità : ...e sistema industriale diventano così un punto di riferimento internazionale nonché modello virtuoso di un'Italia che funziona e ha ben presente che per crescere è fondamentale investire nell'economia ...

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti pizzicati insieme al "Salone del mobile" : è amore? : ... i due insieme al "Salone del mobile": i tweet in rete Maria Elena Boschi e Giulio Berruti : sarebbero questi i nomi che nelle ultime ore stanno facendo impazzire il gossip sulla cronaca rosa in ...

Maria Elena Boschi pizzicata al Salone del mobile di Milano con Giulio Berruti : Maria Elena Boschi e Giulio Berruti stanno insieme? Almeno per una serata, sembra proprio di sì. Il gossip è giunto dal cronista dell'Huffington Post e de Il Foglio, Giuseppe Fantasia, che si trovava al Confusion party organizzato da Toilet Paper, con cena dell'artista Maurizio Cattelan in occasione del Salone del mobile a Milano. All'evento, l'ex Ministra e l'attore si sono presentati insieme e, secondo chi era presente, non si sono quasi mai ...

Febbre da Salone del mobile. La fila fa status. In duemila da Hermes. Qui ci vuole un piano B - altrimenti la città collassa : Un esercito di design-holic si aggira per Milano. Spalmati per gli eventi del Fuorisalone che sarebbero la bellezza di 1338, di quelli ufficiali annunciati, facendo anche il conto teorico più grossolano, 1338 diviso in sei giorni (dal 9 al 14 aprile) e ancora diviso per 12 ore al giorno, farebbero una decina di eventi all’ora da vedere. E’ vero che si chiamava salone “del mobile”, ma qui non basta nemmeno diventare mobilissimi, ...

Salone del Mobile - tornano i russi e arrivano i sudamericani : Soddisfazione e fiducia sono i sentiment che giungono dal Salone del Mobile 2019, dove le aziende del Fvg stanno raccogliendo feedback di concreto interesse dai visitatori stranieri. 'A differenza di ...

AGGUATO A MILANO/ Spari - droga e violenza : non c'è solo il Salone del mobile : In via Cadore a MILANO un uomo con precedenti penali, Enzo Anghinelli, è stato vittima di un AGGUATO da parte di due killer. Se l'è cavata

Maria Elena Boschi al Salone del Mobile con l'attore Giulio Berruti : 'Vengo con qualcuno', ha detto Maria Elena Boschi all'organizzatore di uno degli eventi più ambiti del Fuori Salone di Milano: il party di Toilet Paper, seguito alla cena dell'artista Maurizio ...

Milano : Italianway - tra effetto Brexit e Salone Mobile è boom long stay : Milano, 11 apr. (Labitalia) - Sono sempre di più i viaggiatori che scelgono Milano per lavoro o p[...]