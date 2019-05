Rugby | Top12 2019 | Calvisano-Valorugby Emilia 41-3 Bresciani in finale con il vantaggio

Rugby - Top12 2019 : definite le quattro semifinaliste. Retrocede il Valsugana - lotta per la salvezza tra Verona e Lazio : Si sono giocate oggi le sei gare valide per la ventunesima giornata del Top 12 di Rugby , che hanno visto la definizione delle quattro semifinaliste e della prima formazione retrocessa: scende in Serie A il Valsugana , sconfitto per 36-14 dal San Donà, mentre alimenta ancora speranze di salvezza la Lazio , vittoriosa nel derby con le Fiamme Oro per 34-31. I biancocelesti si giocheranno a distanza nell’ultima giornata la salvezza con il ...

Rugby - Top12 2019 : Calvisano vince e si tiene stretta la vetta - domani big match tra ValoRugby e Petrarca : Si sono giocate oggi cinque delle sei gare valide per la ventesima giornata del Top 12 di Rugby, che hanno visto il Calvisano tenere la vetta grazie al successo per 34-10 sul Mogliano, mentre il Rovigo tiene il passo sconfiggendo per 40-7 il Viadana. Le Fiamme Oro tengono vive le residue speranze di qualificarsi per le semifinali sconfiggendo per 50-19 il San Donà. In coda il Verona vince in caa del Valsugana per 23-26, ma la Lazio non si dà per ...