Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | Gli altri rinnovi e cancellazioni di CBS | FOX e NBC

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : FOX cancella The Passage e The Cool Kids : Rinnovi e cancellazioni Serie tv. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle cancellazioni a partire da giugno 2016 FOX ha cancellato dopo una stagione, la comedy The Cool Kids e il drama The Passage. ABC ha rinnovato Grey’s Anatomy per due stagioni, Station 19 e How To Get Away with Murder, qui trovi tutti i dettagli. CBS ha annunciato i Rinnovi di Bull, Hawaii Five-0 e altro. Qui trovi i dettagli. ABC ha ...

ABC ha cancellato la Serie Shondaland, For The People dopo due stagioni. Quinta stagione per Billions, mentre la quarta sta per arrivare dal 10 maggio su Sky Atlantic e sta per concludersi su Showtime. Seconda stagione per ...

Quinta stagione per Billions, mentre la quarta sta per arrivare dal 10 maggio su Sky Atlantic e sta per concludersi su Showtime. Seconda stagione per What We do in the Shadows di FX. Youtube Premium ha rinnovato Cobra Kai per una terza stagione. ABC invece ha rinnovato Black-ish per una sesta ...

Seconda stagione per What We do in the Shadows di FX. Youtube Premium ha rinnovato Cobra Kai per una terza stagione. ABC invece ha rinnovato Black-ish per una sesta stagione. Showtime rinnova The Chi per una terza stagione, mentre Fox ordina la sesta stagione di Empire (con il contratto di Jusse Smollet ...

CBS Alla Access ha rinnovato The Twilight Zone per una seconda stagione. In un comunicato il servizio streaming fa sapere: "The Twilight Zone è partita benissimo. La premiere del reboot ha registrato le visualizzazioni più alte nella storia del servizio." Netflix ha cancellato Santa Clarita ...

Netflix ha cancellato Santa Clarita Diet dopo tre stagioni. TBS ha cancellato la comedy Wrecked alla terza stagione. Massicci Rinnovi per The CW che arriva a un totale di 14 Serie rinnovate: rinnovate The 100 per una settima stagione e le matricole In The Dark, All American, Roswell New Mexico. CBS All ...

CBS All Access rinnova The Good Fight per una quarta stagione. Dopo NCIS CBS rinnova anche i suoi due spinoff che faranno parte della prossima stagione, NCIS Los Angeles arriva alla stagione 11 e NCIS New Orleans alla sesta E dopo le due Cancellazioni, Fox ha rinnovato Last Man Standing per ...

CBS All Access rinnova The Good Fight per una quarta stagione. Dopo NCIS CBS rinnova anche i suoi due spinoff che faranno parte della prossima stagione, NCIS Los Angeles arriva alla stagione 11 e NCIS New Orleans alla sesta E dopo le due Cancellazioni, Fox ha rinnovato Last Man Standing per ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : rinnovate NCIS Los Angeles e New Orleans : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 Dopo NCIS CBS rinnova anche i suoi due spinoff che faranno parte della prossima stagione, NCIS Los Angeles arriva alla stagione 11 e NCIS New Orleans alla sesta E dopo le due Cancellazioni, Fox ha rinnovato Last Man Standing per un’ottava stagione. Fox cancella Rel dopo una stagione e The Gifted qui ...

Fox cancella Rel dopo una stagione e The Gifted dopo una seconda stagione crollata negli ascolti live non compensati da buone prove nei giorni successivi, potenzialmente la Serie potrebbe essere salvata da Disney-20th Fox per Hulu o Freeform ma al momento non risultano trattative in questo senso con lo ...

Manifest è stata rinnovata per una seconda stagione da NBC, al momento non è stato definito il numero di episodi. Hallmark Channel ha rinnovato When Calls the Heart per una settima stagione, confermando la Serie dopo lo scandalo della corruzione per l'ammissione al college della protagonista Lori ...

Nuovo accordo con Mark Hammon e rinnovo per una diciassettesima stagione per NCIS che resta ancora la Serie più vista nel pubblico totale; Amazon rinnova Hanna. HBO ha rinnovato Barry per una terza stagione. YouTube Premium ha cancellato Ryan Hansen Solves Crimes on Television, Champaign ILL, Sideswiped e ...

Nemmeno il tempo di debuttare con la seconda stagione (leggi qui) e Killing Eve è stata rinnova per una terza stagione da BBC America/AMC con Suzanne Heathcote che prenderà le redini dello show dopo Emerald Fennell e Phoebe Waller-Bridge continuando la tradizione di diversificare le voci ...

E' passato solo un mese dal lancio di Suburra 2 su Netflix e il servizio streaming ha appena annunciato il rinnovo per una terza stagione. Epix ha cancellato Berlin Station dopo tre stagioni. La Serie in Italia si trova su TIMVISION. NBC ha rinnovato Law & Order: SVU per una ventunesima ...