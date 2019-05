Reddito di cittadinanza | 100mila «furbetti» pronti alla rinuncia

Reddito di cittadinanza - denunciata una coppia di Palermo/ Lui lavorava in nero : Reddito di cittadinanza, denunciata una coppia di furbetti in quel di Palermo: lui lavorava in nero, mentre la moglie aveva fatto domanda per il sussidio

Reddito di cittadinanza - in 200 assaltano l'Inps nel Napoletano : «Pochi euro invece dei 700 promessi» : Come per l'assalto ai forni di manzoniana memoria. Solo che in questa vicenda, invece che del pane, duecento e più scalmanati ieri mattina hanno assediato e tentato di assaltare la sede...

Reddito di cittadinanza - dati dell'Inps : 1 mln di domande - 75% accolte - : Oltre un milione di richieste ricevute, di cui il 75% accolto positivamente. L'Inps diffonde i dati sul Reddito di cittadinanza, mentre si attende la selezione dei 3000 navigator

La nonnina di 107 anni prende il Reddito di cittadinanza : "Solo 86 euro - speravo di più ma mi accontento" : La storia di Ignazia, un'anziana signora che vive in Sardegna: ''In realtà non me lo aspettavo e adesso sono contenta di...

Reddito di cittadinanza - la storia di Mimma : "Volevo un lavoro - ho avuto solo 278 euro" : A Piazzapulita la storia di una donna che mostra le contraddizioni del Reddito di cittadinanza, non solo quelle che...

Reddito di cittadinanza : denunciata coppia di furbetti - lui faceva l'operaio in nero : Roberto Chifari I Carabinieri del nucleo operativo del gruppo Carabinieri per la tutela del lavoro di Palermo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Termini Imerese, due coniugi di un comune delle Madonie, per il reato di indebita percezione del Reddito di cittadinanza Lui operaio in nero, la moglie invece aveva presentato la domanda per il Reddito di cittadinanza. I Carabinieri del nucleo operativo per la tutela del ...

Chiede il Reddito di cittadinanza - ma il marito viene sorpreso a lavorare - in nero - : reddito di cittadinanza, 500 euro non valgono la paura di scoprire il 'nero' 3 maggio 2019 reddito di cittadinanza, la delusione di un disoccupato: 'Solo 40 euro, è assurdo' 24 aprile 2019 Prima o poi ...

Chiede il Reddito di cittadinanza - ma il marito viene sorpreso a lavorare (in nero) : I primi due furbetti scoperti in provincia di Palermo nel corso di un controllo dei carabinieri: sono stati denunciati

Palermo : chiedono Reddito cittadinanza ma lui lavora in nero - denunciata coppia : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - Una coppia residente in un comune della Madonie è stata denunciata, alla procura di Termini Imerese, per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. I carabinieri del Nucleo operativo per la Tutela del lavoro di Palermo, durante un accesso ispettivo in un

Reddito di cittadinanza : in Sicilia primi furbetti trovati e denunciati : Nelle ultime settimane ha fatto rumore la notizia che molte persone che hanno presentato domanda per il Reddito di cittadinanza stanno valutando l’idea, già segnalata ai Patronato cui si sono rivolti per la domanda, di rinunciare al benefit della misura. Oltre che per la scarsità delle cifre erogate a molti richiedenti il Reddito di cittadinanza, un’altra motivazione è la paura di controlli e sanzioni nel caso in cui durante l’iter di ...

Chi ha ricevuto il Reddito di cittadinanza racconta : dalla rabbia alla gratitudine - : Che ora tutti quelli come me siano collegati al mondo del lavoro.perché io almeno di un lavoro ne ho bisogno.e non vedo l ora!in 33 anni...è il primo governo .a fare qualcosa per noi giovani!quindi ...

L'atroce scherzo alla donna di 107 anni che ha ricevuto il Reddito di cittadinanza : "Se entro due anni non muore - la dovete abbattere" : “Se entro due anni non muore, o la dovete abbattere o dovrà pagare una penale di 4,650 euro”. Sono queste le parole che un uomo, spacciatosi per un finto funzionario dell’Inps di Cosenza, ha proferito a Ignazia Mula, l’anziana di 107 anni salita alla ribalta dopo aver ritirato la card della pensione di cittadinanza. La donna ultracentenaria, che vive a Dorgali in provincia di Nuoro, dopo aver raccontato di aver ...

Vitalizi : Di Maio - 'Miccichè vai alle Poste e chiedi Reddito cittadinanza' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Miccichè dice che con il taglio ai Vitalizi sarebbe costretto a tornare a vivere con papà. Allora gli diamo un consiglio: 'vai alle Poste e chiedi il reddito di cittadinanza'". Così Luigi Di Maio durante un comizio a Castelvetrano.

Reddito di Cittadinanza - Navigator : quasi 80mila domande per 3000 posti : Insieme al Reddito di Cittadinanza è ufficialmente nata anche una nuova professione, quella del Navigator, figura chiamata ad affiancare i percettori della misura. Sono quasi 80mila , per la ...