Rabbia canina, così Birgitte è morta a 24 anni mentre era in vacanza nelle Filippine

La notizia della sua morte improvvisa ha fatto il giro del mondo: Birgitte Kallestad, norvegese di 24 anni, era in vacanza nelle Filippine quando ha contratto la rabbia canina, una patologia che non le ha lasciato scampo. È deceduta dopo 8 giorni di ricovero, durante i quali i medici non hanno potuto far nulla per salvarla. A contagiarla è stato un cagnolino randagio che lei, infermiera di professione, voleva salvare dalla strada. Come ha confermato la famiglia in un comunicato ufficiale, la ragazza era in motorino con alcuni amici con i quali era in viaggio nel paese del Sud Est asiatico quando ha notato quel cucciolo abbandonato. Così, lo ha preso con sé e lo ha portato in albergo, lo ha lavato e ha cominciato a giocarci. Finché l'animale non l'ha morsa, ma lei non se ne è preoccupata. Ha disinfettato le ferite e ha continuato a trascorrere in tranquillità gli ultimi giorni di quel viaggio.

