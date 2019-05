Psicologia | mamme col cronometro | 65% in affanno tra lavoro | casa e figli

meteoweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Chat di classe con decine di messaggi, frigo vuoto, impegni per, partner, ma anchee carriera. Essere mamma oggi è un impegno a 360 gradi 7 giorni su 7. Così le donne del 2019 non si fermano mai e si caricano di richieste da soddisfare, con al primo posto quelle dei loro. Uno sforzo costante in grado di dare origine ad altissimi livelli di stress. Tanto che il 65% dichiara di vivere la giornata “pensando in continuazione a come ottimizzare i tempi tra scadenze lavorative, gestione dellae dei, in particolar modo scuola, colloqui con i professori e sport/hobby“. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico) per l’Adnkronos Salute in vista della Festa della mamma, condotta sulla base di alcuni sondaggi realizzati dall’associazione. Con questo scenario, ...

