Pronostico Valencia vs Alaves | La Liga 12-05-2019 e Formazioni

Valencia-Arsenal : probabili formazioni - Pronostico e quote scommesse : Valencia-Arsenal: probabili formazioni, pronostico e quote scommesse Giovedì 9 Maggio si giocheranno i match di ritorno valevoli per le semifinali di Europa League. Alle ore 21:00, oltre a Chelsea-Eintracht, scenderanno in campo Valencia e Arsenal, presso lo Stadio Mestalla di Valencia. Valencia-Arsenal: l’ultima tappa prima di Baku La partita di andata tra Arsenal e Valencia, si concluse con il risultato di 3-1 a favore degli ...

Pronostico Valencia Vs Arsenal - Europa League 09-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Valencia – Arsenal, Europa League, Semifinali, Ritorno, Giovedì 9 Maggio 2019 ore 21.00Valencia / Arsenal / Europa League / Analisi – Mancano solo 90 minuti prima che vengano decretate le finaliste di Baku, dove in palio ci sarà l’Europa League edizione 2018/19. Al Mestalla, Valencia e Arsenal si giocano tutto nel ritorno delle semifinali, con i Gunners che partono dal buono ma non rassicurante 3-1 ...

Pronostico Huesca vs Valencia - La Liga 05-05-2019 e Formazioni : La Liga, 36^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Huesca-Valencia, domenica 5 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Huesca-Valencia, in programma domenica 5 maggio 2019. Da un lato l’Huesca quasi matematicamente retrocesso, dall’altro il Valencia che dopo le ultime due giornate ha visto sensibilmente bloccarsi l’obiettivo Champions League. Andrà in scena ...

Pronostico Valencia vs Eibar - La Liga 28-04-2019 e Formazioni : La Liga, 35^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Valencia-Eibar, domenica 28 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Valencia-Eibar, in programma domenica 28 aprile 2019. Il Valencia cerca il riscatto casalingo con l’Eibar. Entrambe sono reduci da due sconfitte: i levantini in casa dell’Atletico Madrid, mentre i baschi con il fanalino di coda Huesca. La squadra ...

Pronostico Valencia vs Levante - La Liga 14-04-2019 e Formazioni : La Liga, 32^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Valencia-Levante, domenica 14 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Valencia-Levante, in programma domenica 14 aprile 2019. Dopo Siviglia, anche a Valencia si disputa un derby. Il match del ”Mestalla” chiude la domenica della 32/a giornata di Liga con la squadra di Marcelino reduce dall’inaspettata ...

Pronostico Rayo Vallecano vs Valencia - 06-04-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 31^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Rayo Vallecano-Valencia, sabato 6 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Rayo Vallecano-Valencia, in programma sabato aprile 2019. Un Valencia in grande forma, dopo il successo con il Real Madrid, sbarca al Campo de Fútbol de Vallecas per affrontare il Rayo Vallecano, una squadra che appare ormai rassegnata alla retrocessione ...

Pronostico Valencia vs Real Madrid - La Liga 03-04-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 30^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Valencia-Real Madrid, mercoledì 3 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Valencia-Real Madrid, in programma mercoledì 3 aprile 2019. Il Valencia, dopo aver battuto e superato in classifica il Siviglia per via della differenza reti, è chiamato a una prestazione super con il Real per avere la speranza di qualificarsi in ...

Pronostico Siviglia vs Valencia - La Liga 31-03-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 29^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Siviglia-Valencia, domenica 31 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Siviglia-Valencia, in programma domenica 31 marzo 2019. E’ sicuramente il big match della ventinovesima giornata di Primera Division tra due Formazioni che possono ambire al quarto posto. Il Siviglia, dopo una serie di risultati negativi e per via ...