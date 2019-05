Pronostico Nacional vs FC Porto | Primeira Liga 12-05-2019 e Formazioni

lanotiziasportiva

(Di sabato 11 maggio 2019), 33^ giornata, analisi,di-FC, domenica 12 maggio. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi,della partita-FC, in programma domenica 12 maggio. Ilva a Madeira per provare a vincere il campionato. Al momento i rivali del Benfica guidano la classifica con due punti di vantaggio e una vittoria metterebbe pressione alla squadra di Lisbona impegnata alle 21 in trasferta sul campo del Rio Ave. I padroni di casa invece sono a un passo dalla retrocessione e sulla carta non sembrano minimamente impensierire i campioni delgallo in carica. All’andata vinse ilper 3-1 con doppietta di Brahimi e rete di Soares.Come arrivano?Ildeve solo vincere per poter sperare nella permanenza in. In classifica sono penultimi a quota 28, a ...