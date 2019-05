Pronostico Girona vs Levante | La Liga 12-05-2019 e Info

Pronostico Getafe vs Girona - La Liga 05-05-2019 e Formazioni : La Liga, 36^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Getafe-Girona, domenica 5 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Getafe-Girona, in programma domenica 5 maggio 2019. Il Getafe lotta per la Champions League, il Girona per la salvezza. I padroni di casa vogliono mantenere il vantaggio in classifica nei confronti di Siviglia e Valencia dopo la sconfitta subita con la Real ...

Pronostico Girona vs Siviglia - La Liga 28-04-2019 e Formazioni : La Liga, 35^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Girona-Siviglia, domenica 28 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Girona-Siviglia, in programma domenica 28 aprile 2019. Il Girona si gioca la salvezza; il Siviglia la Champions League. Ci sarà clima delicato per entrambi, in particolar modo per i catalani reduci da 6 sconfitte di fila, ma sopratutto Eusebio, non vuol ...

Atletico Madrid-Girona : probabili formazioni - quote e Pronostico : Atletico Madrid-Girona: probabili formazioni, quote e pronostico Martedì 02 Aprile alle 19:30 si gioca il match di ritorno tra Atletico Madrid e Girona. Partita importante per l’ Atletico Madrid che deve vincere per prendere le distanze dal Real Madrid, distante solo due punti. Atletico Madrid: lo stato della squadra Atletico Madrid che torna da una schiacciante vittoria in casa dell’ Alaves. Partita che si sblocca dopo ...

Pronostico Atletico Madrid vs Girona - 02-04-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 30^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Atletico Madrid-Girona, martedì 2 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Atletico Madrid-Girona, in programma martedì 2 aprile 2019. L’Atletico Madrid di Diego Simeone torna in campo dopo la vittoria contro il Deportivo Alaves: al Wanda Metropolitano arriva il Girona, reduce da una sconfitta casalinga contro ...