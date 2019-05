Pronostici Eredivisie

lanotiziasportiva

(Di sabato 11 maggio 2019) Domani alle 14 e 30 si gioca quello che sarebbe dovuto essere l ultimo turno del campionato olandese ma in realtà non sarà cosi perchè mercoledi verrà recuperato il penultimo turno, posticipato per permettere all’Ajax di prepararsi alle semifinali di Champions League, che purtroppo per lei sono finite malissimo!La lotta al titolo è ancora appassionante e incerta visto che Psv e Ajax sono a pari punti, anche se questi ultimi sono in vantaggio nella differenza reti di ben 10 goal, cosa da non sottovalutare, in una lotta cosi equilibrata.Andiamo a vedere insieme le analisi con pronostico delle principali partite e il pronostico delle altre, sperando che i nostri lettori ottengano delle buone soddisfazioni e anche qualche soldino!Pronostico AZ Alkmaar-PSV EindhovenLa squadra di casa ha fatto un ottimo campionato e sta per raggiungere la matematica certezza di arrivare al quarto ...

