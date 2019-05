Playoff e promozione Serie B 2019 Chi nel tabellone finale per la Serie A?

Playoff Eccellenza e Promozione - le decisioni del Giudice Sportivo : NAPOLI - Puntualmente, come di consueto, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle sanzioni disciplinarie ricevute dai tesserati in ordine alle gare disputate nel weekend scorso ...

Maradona sogna la promozione - i Dorados in finale Playoff : adesso la sfida con l’Atletico San Luis : La squadra guidata da Maradona si giocherà la finale playoff contro l’Atletico San Luis I Dorados guidati da Diego Armando Maradona sono nella finale nei play off della Liga de Ascenso, la seconda divisione messicana. Nel semifinale di ritorno del torneo di Clausura, la squadra di Maradona si è imposta per 2-0 sul campo del Zacatecas Mineros, grazie alle reti di Bordagaray e Cordoba. All’andata in casa i Dorados si erano ...

Eccellenza e Promozione - ecco gli arbitri di playout e Playoff : ANTONIO ABATE 1971 ISOLA DI PROCIDA Michele Criscuolo Torre Annunziata Vincenzo Sabatino Napoli Gianluca Caianiello Napoli PLAY-OUT PUTEOLANA 1909 MAUED SPORT Gennaro Decimo Napoli Roberto Ferrara ...

Pallavolo – Playoff promozione Serie A2 femminile : tra domenica e lunedì scattano le semifinali : Delta Informatica Trentino e Barricalla Cus Torino, rispettivamente 2^ e 3^ al termine della Pool Promozione, faranno il loro esordio nella corsa al secondo e ultimo posto a disposizione per il salto in A1 Definita nelle scorse ore la finale dei Play Off Scudetto di A1 femminile, che opporrà nuovamente Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, l’attenzione si sposta sulle semifinali dei Play Off Promozione di A2, al via tra ...

Samsung Volley Cup A2 – Playoff promozione : al via domani le gare di andata dei quarti di finale : Samsung Volley Cup A2: Play Off Promozione al via con le gare di andata dei quarti di finale. Mercoledì sera la Zambelli ospita la Omag, la Golden Tulip attende Soverato A soli tre giorni dal termine della Pool Promozione, che ha decretato l’approdo in Serie A1 della Bartoccini Gioiellerie Perugia, prendono il via i Play Off della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile. Il primo turno – i quarti di finale – coinvolgerà ...