inmeteo

(Di sabato 11 maggio 2019) Come descritto in questo articolo di poco fa, stiamo assistendo oggi pomeriggio ai primi temporali legati all'ingresso della perturbazione atlantica che porterà forte maltempo sull'Italia fra le...

meteo_real : Intensa grandinata colpisce Novara ?? Primi fenomeni di forte intensità in atto al Nord come previsto ?? - InMeteo : NEWS: Piemonte: intensa grandinata su Novara, tutto bianco in pochi minuti [FOTO] - ilariolarosageo : Intensa squall line temporalesca nel Piemonte orientale -