Perugia-Cremonese | probabili formazioni | pronostico e quote scommesse

(Di sabato 11 maggio 2019)Sabato 11 Maggio alle ore 15:00 si gioca, allo Stadio Renato Curi di, il match di ritorno travalido per la 38esima giornata di Serie B. Sfida importante per entrambe le squadre che hanno bisogno di punti per guadagnare la zona play-off.: come arriva la squadra di Nesta Ilarriva al testa a testa contro ladopo una sconfitta per 1-0 in casa del Foggia. La squadra di Nesta si trova momentaneamente in decima posizione a 47 punti. Importante quindi vincere la sfida contro laper sorpassarla e quindi tentare di guadagnare la zona play-off sperando l’ inciampo del Verona. Gli umbri quindi devono dare il massimo nella sfida di Sabato per cercare di concludere nel migliore dei modi possibili questo campionato. Occhi puntati su Verre, ...

