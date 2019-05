Perugia-Cremonese | diretta streaming o tv Dove vederla

termometropolitico

(Di sabato 11 maggio 2019)o tv.Ultimo giro di orologio, ultimi 90 minuti. Sulla Serie B 2018/19 è pronto a calare il sipario con alcuni verdetti ancora da assegnare. Uno di questi riguarda sicuramente le zone alte della classifica. Sabato 11 Maggio 2019, alle ore 15.00, scontro diretto per cuori forti allo stadio Curi disi sfideranno per portarsi a casa l’ultimo posto disponibile per disputare i playoff, continuando così a sognare la Serie A. Quest’ultima è bene ricordare è già stata conquistata dal Brescia capolista, mentre il Lecce ed il Palermo, separate da un solo punto, si guarderanno a distanza per guadagnare il pass disponibile per la promozione: come arrivano i padroni di casa Ilinsegue. I punti sono 47 e solo con una vittoria i ragazzi di Alessandro Nesta ...

ore_il : Pronostico Perugia-Cremonese Serie B Sabato 11 Maggio - GiannoAlessio : 38^ giornata di @Lega_B _ @ACPerugiaCalcio Vs @USCremonese _ #Matchday #Perugia #cremonese #SerieB #seriebkt #DAZN… - ACPerugiaCalcio : ??? Perugia-Cremonese: guarda la conferenza di mister Nesta ?? -