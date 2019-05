Pattinaggio artistico a rotelle | International German Cup 2019 | Luca Lucaroni al secondo

Pattinaggio artistico a rotelle - International German Cup 2019 : una convincente Ghiroldi si porta al comando dopo lo short. Peroni avanti tra le Junior : Il complesso sportivo Freiburger Turnerschaft von 1844 di Friburgo (Germania) sta ospitando questa settimana l’International German Cup 2019, importante competizione di Pattinaggio artistico utile per testare la forma degli atleti azzurri che, a differenza degli altri anni, dovranno affrontare parecchie gare in un lasso di tempo molto breve a causa dall’anticipo dei Campionati Mondiali, inseriti all’interno dei World Roller ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei Gruppi 2019 : il Roma Roller Team conquista la medaglia d’oro. Argento per i Sincro Roller nel Precision : Il Palalasport Giulio Bigi di Reggio Emilia sta ospitando questa settimana i Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle dedicati alla specialità dei Gruppi Show e Precision, primo importantissimo appuntamento internazionale della stagione 2019. Nella prima giornata di gare passata agli archivi, l’attenzione è stata focalizzata sul Precision Junior, valutato come ormai sappiamo con il nuovo sistema Rollart. Con grande sorpresa, ...

Pattinaggio artistico - Kaetlyn Osmond si ritira ufficialmente dalle competizioni : Come ampiamente previsto, la pattinatrice canadese Kaetlyn Osmond ha annunciato il ritiro ufficiale dall’attività agonistica. La decisione è stata presa durante l’ultimo anno di tempo passato lontano dalle competizioni, maturato grazie alla conquista della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di PyeongChang e dell’oro ai Campionati Mondiali di Milano nel 2018. “Adesso è ufficiale anche se non mi sembra vero […] Sono ...

Pattinaggio artistico - Maxim Kovtun si ritira dalle competizioni : Maxim Kovtun si è ufficialmente ritirato dalle competizioni di Pattinaggio artistico. Ad annunciarlo è stato il pattinatore stesso tramite un post sui propri canali social. “Ho la netta sensazione che, come atleta, ho fatto tutto ciò che potevo, tutto ciò di cui ero capace“, ha scritto il russo, evidenziando anche i problemi fisici che hanno contrassegnato gli ultimi mesi: “L’unica cosa che posso fare per mantenere la ...

Pattinaggio artistico - World Team Trophy 2019 : la grande prova di Marina Piredda - nuova stella azzurra : C’è luce dopo Carolina Kostner. Lo abbiamo sempre pensato, oggi possiamo dirlo con tranquillità. La giovanissima Marina Piredda è stata infatti protagonista di due prove di grande caratura ai World Team Trophy 2019, gara a squadre di Pattinaggio artistico andata in scena questa settimana a Fukuoka (Giappone), conquistando un punteggio totale di 180.55; risultato, come già specificato dall’analista di Sport Invernali Massimiliano ...

Pattinaggio artistico - World Team Trophy 2019 : Tuktamysheva si impone nel libero. Una grandissima Piredda si piazza al sesto posto : Con il programma libero del singolo femminile si è chiuso ufficialmente il World Team Trophy 2019, gara a squadre di Pattinaggio artistico quest’anno in scena a Fukuoka (Giappone), presso la Marine Messe. Con una performance di altissimo livello a imporsi è stata la russa Elizaveta Tuktamysheva, autrice di una performance senza la minima sbavatura impreziosita da un triplo axel di grande qualità, dalla combinazione triplo lutz/triplo ...

Pattinaggio artistico - World Team Trophy 2019 : James-Ciprès dominano il libero nelle coppie. Quarto posto per Della Monica-Guarise : L’ultima giornata di competizioni ai World Team Trophy 2019, gara a squadre di Pattinaggio artistico quest’anno di scena presso la Marine Messe di Fukuoka (Giappone), si è aperta con il programma libero delle coppie. Vanessa James e Morgan Cirprès hanno vinto il segmento per dispersione dopo aver pattinato il miglior programma libero dell’intera stagione. I Campioni Europei in carica, dopo un Mondiale al di sotto delle loro ...

Pattinaggio artistico - World Team Trophy 2019 : splendido Matteo Rizzo! Quarta posizione per il gioiellino azzurro. Trionfa Nathan Chen : Con il programma libero della specialità del singolo maschile si è conclusa la seconda giornata dei World Team Trophy 2019, prestigiosa competizione a squadre di Pattinaggio artistico quest’anno in programma presso la Marine Messe di Fukuoka (Giappone). In una gara di altissimo livello, il gioiellino azzurro Matteo Rizzo, come ormai da abitudine, ha superato ogni aspettativa confezionando il quarto posto con il miglior programma libero ...

Pattinaggio artistico - World Team Trophy 2019 : doppietta statunitense con Chen e Zhou nello short maschile. Sesto Matteo Rizzo : La prima giornata dei World Team Trophy 2019, gara a squadre biennale di Pattinaggio artistico quest’anno in scena presso la Marine Messe di Fukuoka (Giappone), si è conclusa con lo short program del singolo maschile. A portare a casa il massimo dei punti è stato il Campione Mondiale in carica Nathan Chen che, sul velluto, ha atterrato correttamente un bel triplo axel e un quadruplo toeloop di grande qualità. Nonostante l’inserimento ...

Pattinaggio artistico - World Team Trophy : Rika Kihira si impone nello short program - buona prova per Marina Piredda : Proseguono le gare alla Marine Messe, Arena sportiva della Prefettura di Fukuoka (Giappone) che questa settimana sta ospitando i World Team Trophy 2019, gara biennale a squadre di Pattinaggio artistico. Dopo la rhythm dance sono infatti scese sul ghiaccio le atlete del singolo femminile per eseguire lo short program. A imporsi nettamente sulle avversarie è stata la stella di casa Rika Kihira, autrice di una performance di altissimo livello ...

Pattinaggio artistico - World Team Trophy 2019 : il regolamento della competizione : Mancano poco meno di 24 ore ai World Team Trophy 2019, gara biennale a squadre che chiuderà ufficialmente la stagione 2018-2019 di Pattinaggio artistico. A partire dalle ore 7:00 di giovedì 12 aprile la La Marine Messe, arena sportiva della Prefettura di Fukuoka (Giappone), ospiterà le sei Nazioni partecipanti, nello specifico Russia, Stati Uniti, Giappone, Francia, Italia e Canada. Le squadre si sono qualificate al prestigioso evento grazie a ...

Pattinaggio World Team Trophy 2019 : nei maschi l’ennesima sfida tra Chen e Uno - lotta bellissima tra le coppie d’artistico. : L’ultimo appuntamento della stagione di Pattinaggio artistico, la gara a squadre denominata World Team Trophy in programma a Fukuoka (Giappone) dall’11 al 14 aprile, sarà atteso da tutti gli appassionati della disciplina per via di alcuni scontri molto interessanti. Tra tutte sarà davvero entusiasmante assistere all’ennesima sfida stagionale tra lo statunitense Nathan Chen e il nipponico Shoma Uno. Il Campione Mondiale in ...

Pattinaggio artistico - Nicole Della Monica-Matteo Guarise : “Vogliamo essere unici. La strada è tracciata verso Pechino 2022” : È davvero difficile poter descrivere a parole la straordinaria stagione Della coppia formata da Nicole Della Monica e Matteo Guarise, atleti che hanno catturato l’attenzione degli appassionati di Pattinaggio artistico di tutto il mondo con le loro indimenticabili performance. Certamente nel corso degli ultimi mesi i pattinatori delle Fiamme Oro, allenati da Cristina Mauri e stanziati presso l’IceLab, hanno compiuto un importantissimo ...