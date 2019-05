Pallamano | Serie A maschile 2019 | Conversano e Cassano Magnago vincono gara-1 delle

Pallamano - Serie A femminile 2019 : si chiude la seconda fase - Salerno-Oderzo sarà la finale : Si è chiusa senza troppe sorprese la seconda fase della Serie A di Pallamano femminile 2019, con l’antipasto della finale scudetto tra Jomi Salerno e Mechanic System Oderzo che è andato alle campane, precisamente con un perentorio 36-24 casalingo. Successo anche per il Brixen, che trascinato dalle 7 reti di Giada Babbo ha superato 29-26 il Casalgrande Padana, con la poule play-off chiusa dal 39-27 della Venplast Dossobuono sulla Suncini ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Cingoli e Bologna retrocesse - cade la Junior Fasano : Va in archivio anche il penultimo turno della Serie A di Pallamano maschile 2019, e lo fa emettendo i primi verdetti, almeno per quanto riguarda la zona bassa della classifica. La sconfitta del Cingoli sul campo della capolista Bolzano per 43-32 costa infatti la permanenza nella massima categoria ai marchigiani, che però non sono i soli a retrocedere. Il successo del Merano contro il Conversano per 27-24 porta gli altoatesini nella zona sicura, ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : la finale sarà Jomi Salerno-Oderzo! Alle venete lo scontro diretto contro il Brixen : sarà Jomi Salerno-Mechanic System Oderzo la finale Scudetto della Serie A di Pallamano 2019. Questo il verdetto scaturito dalla penultima giornata della seconda fase, con le venete capaci di sconfiggere per 29-23 il Brixen nello scontro diretto, mentre le campane superano 29-20 la Suncini Agrobiochimica Ariosto Ferrara. Sforzo inutile invece del Casalgrande Padana, vittorioso sulla Venplast Dossobuono per 22-21. ORARIO MATCH RISULTATO h ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Bolzano aritmeticamente primo - Cassano Magnago e Fasano in corsa per i play-off : Giornata numero 24 della Serie A di Pallamano maschile che consegna il primato al Bolzano, con la formazione allenata da Boris Dvorsek capace di sconfiggere 32-17 il Fondi, mettendo aritmeticamente le mani sul primo posto, davanti a Pressano e Conversano, vittoriosi rispettivamente su Brixen (33-27) e Gaeta (32-26). In zona play-off ci resta anche il Cassano Magnago, giustiziere 23-20 del Merano, ma tallonato dalla Junior Fasano, che tra le mura ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : Jomi Salerno in finale scudetto - lotta a due per il secondo posto : La Jomi Salerno è la prima finalista della Serie A di Pallamano femminile 2019. Questo il verdetto della terza giornata della Poule play-off, in cui le campane hanno sconfitto 30-19 il Casalgrande Padana, guadagnandosi l’opportunità di difendere il titolo conquistato nelle ultime due stagioni. In seconda piazza troviamo invece la Mechanic System Oderzo, che a fatica ha superato 27-25 la Suncini Agrobiochimica Ariosto Ferrara, con il Brixen ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : Salerno quasi certo della finale - in tre per il secondo posto : Seconda giornata di gare per la seconda fase della Serie A di Pallamano femminile, in cui si stanno definendo le gerarchie sia per quanto riguarda la lotta play-off, sia per quella retrocessione. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati del fine settimana. Poule play-off: sembra ormai certa del passaggio del turno la Jomi Salerno, che questa volta piega 22-18 la Venplast Dossobuono in trasferta, con il Casalgrande Padana che ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : inizia la seconda fase - Salerno sconfigge Bressanone : E’ iniziata questo fine settimana la seconda fase della Serie A di Pallamano femminile, in cui le dieci squadre partecipanti sono state divise in due poule, quella play-off e quella retrocessione, che emetteranno i primi verdetti del campionato. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Poule Play-off: Nel big match la Jomi Salerno si è confermata in vetta, sconfiggendo non senza problemi nel finale il ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : vince ancora Bolzano - il big derby di Puglia va al Conversano : Giornata numero 22 per la Serie A di Pallamano maschile, che vede sempre al comando il Bolzano, capace di sconfiggere a fatica 27-25 la Metelli Cologne tra le mura amiche del Pala Gesteiner, con il Pressano che ritrova in panchina Branko Dumnic, e con lui anche la vittoria, arrivata contro la Mfoods Carburex Gaeta per 23-18. Nel big match di giornata, ovvero il derby pugliese tra Conversano e Junior Fasano trionfano i padroni di casa per 28-21, ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : al Fasano il big match di giornata - Bolzano continua a vincere : Ventunesima giornata di gare nella Serie A di Pallamano maschile, che come al solito ci ha lasciato tanto spettacolo e tante reti nel fine settimana, a cominciare dal big match tra Junior Fasano e Pressano, vinto per 21-19 dai pugliesi, che ora aspirano al quarto posto utile per i play-off, attualmente nelle mani del Cassano Magnago, vittorioso 24-23 in casa del Brixen. Alimenta invece i sogni salvezza il Bologna, che si impone 27-23 sulla Ego ...