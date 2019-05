Palermo | riti e inganni per adescare giovani | scoperto giro di abusi

Camion vola dal viadotto sulla Catania-Palermo - feriti due siracusani : Enna - Sono rimasti feriti in modo grave l'autista e il passeggero del Camion che stamani, sull'autostrada A19 Catania - Palermo, è caduto da un viadotto nell'ennese dopo essere sbandato. L'incidente ...

Serie B Palermo - brutte notizie : deferiti il club e Zamparini : Palermo - Il Palermo e Maurizio Zamparini non potranno certamente essere felici oggi, avendo ricevuto l'ufficialità dei provvedimenti presi dalla Procura Federale per irregolarità gestionali nei loro ...

Incidente sulla Palermo-Mazara : tre feriti e lunghe code : traffico in tilt : Un Incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Lo scontro è avvenuto nella corsia in direzione del capoluogo siciliano all’altezza del Bioparco nei pressi di Carini. L’Incidente stradale, causato dall’impatto tra due vetture, ha creato disagi agli automobilisti e lunghe code già intenso per il giorno di Pasquetta. Tre persone […] L'articolo Incidente sulla Palermo-Mazara: ...

Palermo : truffa alle assicurazioni - in carcere anche un avvocato e alcuni periti : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - Ci sono anche un avvocato e alcuni periti assicurativi tra le 34 persone fermate all'alba di oggi dalla Squadra mobile di Palermo nell'ambito dell'operazione 'Tantalo 2' che ha fatto luce su una truffa alle assicurazioni compiuta, secondo gli inquirenti, da un gruppo d

Palermo : incendio in distilleria a Partinico - 3 feriti : Un incendio è divampato presso la distilleria Bertolino di Partinico (Palermo): 3 operai sono rimasti feriti, uno è in gravi condizioni. Non sono noti al momento i motivi dell’esplosione. Sul posto 6 mezzi dei Vigili del fuoco arrivati da Palermo e Partinico. L'articolo Palermo: incendio in distilleria a Partinico, 3 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Palermo-Verona - scontri tra tifosi dopo la partita : 3 veneti colpiti a bastonate e feriti : scontri ieri a tarda sera tra tifosi del Verona e del Palermo al termine della partita di calcio di serie B disputata allo stadio Barbera. Otto sostenitori della squadra scaligera stavano facendo ...

Mafia nigeriana a Palermo : 'Bevono lacrime e sangue'/ Video - riti voodoo e schiavitù : Mafia nigeriana a Palermo, riti voodoo e schiavitù. Racconto choc di una vittima: 'Obbligata a prostituirmi anche quando ero incinta'.

Calci - pugni - sangue - riti e fedeltà. Due pentiti nella mafia nigeriana - 13 arresti a Palermo : Tredici fermi e due pentiti. La squadra mobile di Palermo sferra un duro colpo alla mafia nigeriana. Nell'operazione "No fly zone", un blitz scattato all'alba ha scoperchiato un ampio giro di prostituzione e sono stati eseguiti i diversi fermi emessi dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. La "Eiye", clan mafioso di matrice cultista, gestiva la casa di prostituzione nello storico quartiere di Ballarò e diverse attività ...

Mafia : arresti Palermo - calci e pugni per i riti di affiliazione alle nigeriana Eiye (2) : (AdnKronos) - I nuovi adepti, prima di aderire alla costola mafiosa della Mafia nigeriana, come documentato dagli inquirenti, devono anche prestare una sorta di giuramento, registrato dalle microspie. "...Debitamente giuro - dice il nuovo affiliato - di sostenere Eiye confraternita moralmente, spiri

Mafia : arresti Palermo - calci e pugni per i riti di affiliazione alla nigeriana 'Eiye' : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Sono numerosi i segreti rivelati dai due pentiti della Mafia nigeriana che hanno aiutato la Squadra mobile di Palermo a indagare sulla 'Eiye' e i suoi riti, anche violenti per l'affiliazione. E' stata una microspia a registrare quanto accade in una casa di Ballarò a Pal

Palermo - 3 ventenni feriti nello scontro fra un'auto e un furgone : Tre ventenni sono rimasti feriti la notte scorsa a Palermo nello scontro fra un'auto e un furgone. L'incidente si è verificato in via Montepellegrino

Allerta Meteo Sicilia : criticità a Palermo - venti e piogge forti a Lampedusa : La Protezione civile regionale ha diffuso un’Allerta Meteo gialla per la giornata di domani sulla Sicilia centro-settentrionale. Potrebbero verificarsi fenomeni localizzati e diffusi di esondazione lungo i corsi d’acqua a valle delle dighe. A Lampedusa previsti venti e piogge forti. Allerta gialla a Palermo fino alle 24 di domani. La Protezione civile ha diffuso il bollettino Meteo. In Sicilia previste precipitazioni “sparse, ...