Pagelle Fiorentina-Milan 0-1 | voti | tabellino e Higlights del match

Fiorentina-Milan 0-1 - le Pagelle di CalcioWeb : bene Calhanoglu e Suso - delude Mirallas [FOTO] : 1/23 Spada/LaPresse ...

Pagelle Fiorentina-Milan : voti - tabellino e Higlights del match : Pagelle FIORENTINA MILAN – C’è aria di contestazione al Franchi: i tifosi viola criticano aspramente la dirigenza, vista come prima colpevole del brutto campionato e del pessimo finale di stagione di Chiesa e compagni. La cacciata di Pioli (passata come dimissione del tecnico), il rientro di Montella ma una vittoria che non arriva da 10 […] L'articolo Pagelle Fiorentina-Milan: voti, tabellino e Higlights del match proviene da ...

Pagelle Empoli-Fiorentina 1-0 : voti e tabellino del match : Pagelle EMPOLI FIORENTINA – Ravviva la corsa alla salvezza l’Empoli che, in casa, batte per 1-0 la Fiorentina nel derby toscano. Gli uomini di Andreazzoli rientrano di pieno diritto nella bagarre per non retrocedere: con questa vittoria infatti l’Empoli si porta a -2 dall’Udinese a 3 partite dalla fine del campionato. Delude ancora la Fiorentina, […] L'articolo Pagelle Empoli-Fiorentina 1-0: voti e tabellino del ...

Empoli-Fiorentina 1-0 - le Pagelle di CalcioWeb : Dragowski immenso [FOTO] : 1/14 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Fiorentina-Sassuolo 0-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Veretout sbaglia un rigore [FOTO] : 1/11 Marco bucco/LaPresse ...

Pagelle Fiorentina-Sassuolo 0-1 voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle FIORENTINA SASSUOLO: – Al termine della semifinale persa contro l’Atalanta, Vincenzo Montella ha fatto intendere senza troppi giri di parole che dovrà valutare la situazione di alcuni giocatori in vista della prossima stagione. Chi vuole restare e chi partirà? Difficile dirlo oggi ma evidentemente l’allenatore viola è alla ricerca del giusto equilibrio per gettare […] L'articolo Pagelle Fiorentina-Sassuolo 0-1 voti, tabellino ...

Atalanta-Fiorentina 2-0 - le Pagelle di CalcioWeb : De Roon non sbaglia [FOTO] : 1/22 Mauro Locatelli/LaPresse ...

Pagelle Fiorentina-Sassuolo voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle FIORENTINA SASSUOLO: – Al termine della semifinale persa contro l’Atalanta, Vincenzo Montella ha fatto intendere senza troppi giri di parole che dovrà valutare la situazione di alcuni giocatori in vista della prossima stagione. Chi vuole restare e chi partirà? Difficile dirlo oggi ma evidentemente l’allenatore viola è alla ricerca del giusto equilibrio per gettare […] L'articolo Pagelle Fiorentina-Sassuolo voti, tabellino e ...

Atalanta-Fiorentina 2-1 : Pagelle e tabellino : Atalanta-Fiorentina, Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Pagelle Atalanta-Fiorentina 2-1 Coppa Italia : highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle ATALANTA FIORENTINA: Pochi minuti fa all’Atleti Azzurri d’Italia è stata decisa anche la seconda finalista di Coppa Italia. L’Atalanta, dopo il pareggio del Franchi per 3-3, ha vinto per 2-1 davanti al proprio pubblico piegando in rimonta la Fiorentina. Gli orobici hanno dunque acquisito il diritto di sfidare la Lazio, squadra che ieri ha […] L'articolo Pagelle Atalanta-Fiorentina 2-1 Coppa Italia: highlights e ...

Atalanta-Fiorentina 2-1 - le Pagelle di CalcioWeb : erroraccio di Lafont [FOTO] : 1/14 Mauro Locatelli/LaPresse ...

Pagelle Atalanta-Fiorentina Coppa Italia : highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle ATALANTA FIORENTINA: A poco più di due mesi dalla partita di andata, Atalanta e Fiorentina sono pronte a scendere in campo per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia domani, giovedì 25 aprile alle 21 sempre su Rai1 e anche in streaming su Rai Play. Dopo il rocambolesco 3-3 maturato nella gara di Firenze, […] L'articolo Pagelle Atalanta-Fiorentina Coppa Italia: highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A News ...

Pagelle Juventus-Fiorentina 2-1 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle JUVENTUS FIORENTINA: La Juventus è ufficialmente campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva. I bianconeri lo diventano davanti al proprio pubblico dell’Allianz Stadium ottenendo i tre punti. Una vittoria non facile contro la Fiorentina, ma conquistata in rimonta. Ad andare in vantaggio sono stati infatti gli uomini di Vincenzo Montella. Dopo appena 6 minuti di […] L'articolo Pagelle Juventus-Fiorentina 2-1: ...

Juve-Fiorentina 2-1 - le Pagelle di CalcioWeb : bene Cristiano Ronaldo e Chiesa [FOTO] : 1/37 Fabio Ferrari/LaPresse ...