Ora i frati minori fanno gli auguri agli islamici citando Papa e Corano

Ora della Terra a Pescara tutti insieme col WWF per la pulizia a mano della spiaggia del Fratino : Pescara - l’Ora della Terra (Earth Hour), la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida dei cambiamenti climatici. In occasione di questo appuntamento il WWF Chieti-Pescara ha organizzato, come da tradizione ormai consolidata, la pulizia a mano del "Parco ...