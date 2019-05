Nuovo inedito del percussionista e interprete vietrese Christian Brucale

A sorpresa arriva un inedito di Renato Zero in anteprima a pochi mesi dal Nuovo album (video) : arriva a sorpresa l’inedito di Renato Zero, le cui prime parole sono riecheggiate durante l’intervista resa a Vincenzo Mollica nell’edizione di Rai1 delle 20.00. L’ambientazione del video sembra essere Londra, dove l’artista è stato in queste ultime settimane per continuare i lavori sul nuovo album che sarà rilasciato nel mese di ottobre e al quale seguirà un tour al via da novembre in tutti i maggiori palasport ...

Il Misano World Circuit diventa set musicale per un giorno : Fabiana Mattuzzi gira il videoclip del Nuovo inedito : Misano World Circuit set musicale per un giorno: il Circuito è stato scelto come location del nuovo brano inedito di Fabiana Mattuzzi, giovane star musicale Da Circuito di gara a location per il videoclip di una promessa della musica. Per un giorno la pista di Misano World Circuit è stata protagonista delle riprese per il nuovo singolo di Fabiana Mattuzzi, giovane cantautrice padovana d’origine, riminese d’adozione. Un’adozione non ...

Ariana Grande ci sorprenderà con un Nuovo singolo inedito il prossimo lunedì : OMG The post Ariana Grande ci sorprenderà con un nuovo singolo inedito il prossimo lunedì appeared first on News Mtv Italia.

Spunta il titolo di un altro inedito di Rihanna - ma del Nuovo album nemmeno l’ombra : Mentre si fa ancora attendere il nuovo album di inediti, che a tre anni dal precedente non ha ancora un titolo né una data d'uscita, Spunta il titolo di un nuovo inedito di Rihanna, apparso sul database BMI, Broadcast Music Incorporated. Sul sito è stata registrata una nuova canzone attribuita a Rihanna come interprete, che si intitola Gwan Look Pon It. A lavorare alla canzone è stata una squadra di compositori ed autori, tra i quali anche ...