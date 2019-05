Nuoto | FINA Champions Swim Series 2019 Budapest Si parte in diretta streaming su OA

PallaNuoto femminile - Final Six Serie A1 2019 : Catania prova a spodestare Padova - Roma tenta il colpaccio : Tra domani e domenica a Catania si assegna lo scudetto della Pallanuoto femminile: l’Orizzonte Catania e la SIS Roma, rispettivamente prima e seconda alla fine della stagione regolare, entreranno in scena direttamente sabato, mentre domani assisteremo ai quarti di Finale Rapallo-Milano e Padova-Florentia. Per il secondo anno consecutivo il Catania conquista la testa di Serie numero uno per la Final Six, ma questa volta si giocherà il ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo : «Finalmente posso tornare a dormire a casa» : «Dopo tre mesi, finalmente si torna a casa. Dopo tre mesi posso dormire a casa». È con un messaggio sulla pagina Facebook Tutti con Manuel che il nuotatore ferito a colpi di pistola lo scorso 3 febbraio a Roma per uno scambio di persona racconta la nuova fare del suo percorso di recupero. Manuel Bortuzzo ha annunciato sui social di aver terminato la prima parte della riabilitazione all’istituto romano Santa Lucia. «A breve inizierà il ...

PallaNuoto femminile - Final Six A1 2019 : il tabellone e gli accoppiamenti verso la finale. Padova cerca il quinto titolo consecutivo : Catania ospiterà nel fine settimana la Final Six scudetto della Serie A1 di Pallanuoto femminile: l’Orizzonte ha chiuso la stagione regolare in testa alla classifica e affronterà in casa e con i favori del pronostico il tabellone ad eliminazione diretta che porterà al tricolore. Le etnee sono già in semiFinale, così come, dall’altra parte del tabellone la SIS Roma, seconda classificata. Ad aprire le danze, venerdì 10, saranno i ...

PallaNuoto femminile - Final Six A1 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La stagione regolare della Serie A1 della Pallanuoto femminile ha stabilito il quadro delle qualificate ai play-off scudetto: quale sede della Final Six è stata scelta Catania, dunque l’Orizzonte, capoclassifica al termine della regular season, giocherà in casa per il tricolore. Non ci saranno i play-out, in quanto sono retrocesse direttamente F&D H2O e Torre del Grifo. Salve infine Verona e Bogliasco. Venerdì 10 si giocheranno i ...

PallaNuoto - Champions League 2019 : la Pro Recco ai quarti con l’Hannover - ufficiale il programma della Final Eight : ufficiale il programma della Final Eight della Champions League di Pallanuoto, che si disputerà ad Hannover, in Germania da giovedì 6 a sabato 8 giugno: la Pro Recco, assoluta dominatrice del Girone A sfiderà proprio i padroni di casa nella sfida dei quarti di Finale. Unica altra squadra certa del proprio piazzamento è il Ferencvaros, che attende la vincente del Girone B. Già qualificate, ma in attesa di conoscere il piazzamento Finale Brescia, ...

Nuoto - FINA Champions Swim Series 2019 Guangzhou. Quanti campioni in vasca domani e domenica con la diretta Tv su OA Sport : Si chiama Champions Swim Series non a caso. E’ la manifestazione itinerante che si propone di riunire e mettere uno di fronte all’altro i grandi campioni del Nuoto di oggi, tutti i personaggi che saranno sulla bocca e negli occhi degli appassionati e di chi si avvicinerà al mondo delle gare natatorie da qui a Tokyo 2020. La prima delle tre tappe del nuovo formato voluto dalla FINA va in scena a Guangzhou in Cina e vede al via molti ...

PallaNuoto - Champions League 2019 : Szolnoki-Sport Management 6-6. Impresa storica - Mastini alla Final Eight! : La BPM Sport Management scrive una pagina della sua storia: i Mastini ottengono il pareggio per 6-6 nella gara in casa dello Szolnoki nella 13ma giornata della Champions League di Pallanuoto e così, ad un turno dalla conclusione della fase a gironi mantengono 5 punti di vantaggio sulla formazione magiara e sono matematicamente qualificati alla Final Eight di Hannover. La posta in palio è altissima, e così nel primo quarto le squadre paiono ...

PallaNuoto - Pro Recco-Brescia : una sfida da Champions con vista Final Eight : ... tra quelli che il CT Alessandro Campagna ha convocato per il collegiale del Settebello a Novara dal 29 aprile al 5 maggio con le due amichevoli contro la BPM Sport Management e lo stesso Brescia. ...

PallaNuoto femminile - Final Four Eurolega Sabadell 2019 : Padova cerca l’impresa contro le padrone di casa : Il grande appuntamento stagionale è Finalmente arrivato: dopo il trionfo del Catania nel LEN Trophy, un’altra squadra italiana cerca un trofeo internazionale della Pallanuoto femminile: a Sabadell, in Spagna, il Padova si giocherà tra domani e sabato l’Eurolega. Esordio delle patavine venerdì alle ore 13.15 contro le padrone di casa. Purtroppo per le venete il sorteggio non è stato benevolo, dato che il Sabadell è la squadra favorita ...

PallaNuoto femminile - Final Four Eurolega 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo il trionfo del Catania nel LEN Trophy, un’altra squadra italiana cerca un trofeo internazionale della Pallanuoto femminile: a Sabadell, in Spagna, il Padova si giocherà tra venerdì e sabato l’Eurolega. Esordio delle patavine venerdì alle ore 13.15 contro le padrone di casa. Di seguito il programma completo della manifestazione: Final Four Eurolega Pallanuoto femminile – Sabadell (Spagna) SemiFinali – Venerdì 19 aprile ore ...

PallaNuoto - Champions League 2019 : vittoria e qualificazione alla Final Eight per l’AN Brescia! : La matematica qualificazione alla Final Eight di Hannover era arrivata già nel pomeriggio, con il successo del Barceloneta sulla Dinamo Mosca, ma la ciliegina sulla torta l’AN Brescia l’ha voluta mettere in serata: la compagine lombarda si impone nella dodicesima giornata della Champions League di Pallanuoto maschile in casa della Stella Rossa per 13-9. Successo mai in discussione quello della banda di Sandro Bovo che già a metà gara ...

PallaNuoto - Champions League 2019 : BPM Sport Management avanti tutta - Final Eight vicinissima : Manca ancora l’ufficialità, ma la Final Eight della Champions League di Pallanuoto maschile per quanto riguarda la BPM Sport Management è vicinissima. Oggi è arrivata, nella dodicesima giornata della fase a gironi, l’ottava vittoria per la banda di Baldineti: un successo netto quello dei Mastini, a Busto Arsizio, davanti al pubblico di casa, per 12-7 sull’Hannover (i tedeschi ospiteranno proprio la fase conclusiva della massima ...