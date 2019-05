Nostalgia e politica Rassegnazione | scetticismo e sconfitta possono disegnare un

huffingtonpost

(Di sabato 11 maggio 2019) “Il sapersi soli di fronte alla storia, senza speranze – senza nessuna garanzia, senza nessuna ideologia, senza nessuna consolazione. Eppure non restare incantati a seguire presunte destrutturazioni del soggetto o fughe nell’immaginario teologico. Ma scommettere, impegnarsi nella virtù: saper resistere e dire di no anche di fronte a un fallimento sicuro. Spendersi in un’alleanza civilizzatrice”: da un’intervista a Cesare Luporini, studioso che ha rivoluzionato radicalmente la lettura di Leopardi.È del 1987 ma senza informazioni rischierebbe una datazione diversa, assai vicina a noi. Si trova in un volume di Massimiliano Biscuso (Gli usi di Leopardi. Figure del Leopardismo filosofico italiano) che ripercorre il destino unico della figura maggiore di poeta romantico, italiana ed europea, il cui spessore di riflessione culturale e, ...

