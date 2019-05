Norvegia | 24enne contrae la rabbia e muore | era stata morsa dal cucciolo che aveva

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) Erano due secoli che non si registrava un caso diin. Per questo nessuno ha pensato alla malattia quando Birgitte Kallestad, un’infermiera di 24 anni, si presentava quasi ogni settimana in pronto soccorso. La ragazza è morta lunedì, riporta il Washington Post.contratto lacanina da uncheraccolto e accudito mentre era in vacanza nelle Filippine, dove si trovava con alcuni amici. Ci sono voluti due mesi prima di essere ricoverata all’ospedale di Forde, dove un medico a riconosciuto i sintomi, ma troppo tardi. È morta otto giorni dopo il ricovero. Laè un virus che può essere trasmesso dagli animali all’uomo attraverso morsi e saliva, e può rivelarsi fatale se non trattato in anticipo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), il 99 per cento delle infezioni danegli esseri umani sono causate ...

