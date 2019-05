Nigeria | ingegnere cinese diventa capotribù “Popolazioni locali vogliono mantenere buoni

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) Le foto circolate sul web li ritraggono fianco a fianco in abiti bianchi e capo coperto da un velo bianco: a sinistra l’emiro di Jiwa, nel distretto di Abuja, la capitale della. A destra Kong Tao, 34 anni,di nazionalitàe dal mese scorso nuovo capo tribù locale (sotto lo screenshot dal China Morning Post). Può sembrare strano e in effetti quella di Kong non è storia usuale. Comincia nove anni fa, quando lasciata Puyang, nella provinciadello Henan, l’viene spedito dal proprio datore di lavoro in Africa per supportare la realizzazione di un progetto ferroviario. Da allora, secondo il quotidianoDahe Daily, il suo team ha costruito due importanti ferrovie ad Abuja, riparato due strade statali, eretto tre edifici scolastici e realizzato un campo da calcio per un altro villaggio. Importanti contributi allo sviluppo ...

