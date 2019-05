NBA | stagione finita per Pau Gasol | i Bucks faranno a meno dello spagnolo

NBA - Danilo Gallinari a Sky : 'Stagione straordinaria - orgoglioso dei miei Clippers' : Una cavalcata oltre ogni aspettativa, contro i primi della classe, lottando fino all'ultimo possesso e provandoci ben oltre le proprie capacità. Danilo Gallinari è deluso dal risultato, ma non può che ...

NBA - il post di Danilo Gallinari dopo l’eliminazione dei Clippers : “stagione ricca di dolori e soddisfazioni” : Danilo Gallinari è stato eliminato con i suoi Los Angeles Clippers per mano dei Golden State Warriors di un grande Durant “Termina qui una stagione molto intensa, ricca di lavoro, sacrifici, dolori, emozioni e grandi soddisfazioni. Ringrazio tutto coloro che mi hanno sempre sostenuto“. E’ il messaggio postato sui social da Danilo Gallinari dopo l’eliminazione dai playoff Nba dei suoi Los Angeles Clippers per mano ...

NBA – New York Knicks - David Fizdale non si scompone : “stagione pessima? È andata secondo i piani” : Davide Fizdale, coach dei New York Knicks, commenta in maniera positiva la stagione da 17-65 della sua franchigia, definendola conclusa ‘secondo i piani’ studiati con la dirigenza Può una stagione conclusa nei bassifondi della Conference, con 17 vittorie e 65 sconfitte, risultare positiva? Sì, basta chiedere a coach David Fizdale. L’allenatore dei New York Knicks, interrogato dai media in merito alla disastrosa stagione ...

NBA - che botta per Golden State : DeMarcus Cousins rischia di aver chiuso anzitempo la stagione : Confermato lo strappo al quadricipite sinistro per ‘Boogie’, che potrebbe aver finito in anticipo la stagione La stagione di DeMarcus Cousins rischia di essersi chiusa in anticipo, a causa dell’infortunio occorsogli nel corso di Gara-2 dei playoff persa tra Golden State e Clippers. Uscito al quarto minuto per un infortunio alla gamba, la risonanza magnetica ha evidenziato uno strappo al quadricipite sinistro che potrebbe ...

NBA - Cousins : strappo confermato - stagione finita? : Il giorno dopo la storica sconfitta contro i Clippers per i Warriors è ancora più amaro. Perché oltre al danno di aver subito la più grande rimonta della storia playoff, arriva la beffa dell'...

NBA – Lakers - Tyson Chandler rimanda il ritiro : ancora una stagione - poi sarà addio : Tyson Chandler rimanda il suo ritiro alla prossima stagione: il centro dei Lakers convinto di voler giocare ancora un anno prima dell’addio Nonostante i 37 anni d’età, Tyson Chandler ha ancora voglia di dire la sua in NBA. Il centro classe 1982, che ha chiuso l’attuale stagione con i Lakers, giocando 48 gare, ha spiegato di voler giocare ancora una stagione prima di ritirarsi definitivamente. Dave McMenamin di ESPN ha ...

NBA – John Wall fa luce sul suo infortunio : “ritorno prossima stagione? Non ne ho idea - dico solo…” : John Wall fa luce in merito al suo infortunio: la stella degli Wizards spiega di non essere sicuro di ritornare nel corso della prossima stagione Stagione davvero sfortunata per John Wall. Il giocatore degli Wizards è stato costretto a fermarsi per un problema al tallone e, successivamente, ad operarsi a causa della rottura del tendine d’Achille. La stella di Washington dovrà dunque restare fuori per diversi mesi e la sua presenza ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 aprile). Finisce la stagione regolare - i Pistons agguantano l’ottavo posto a Est. Dwyane Wade chiude la carriera : I giochi sono fatti: l’ultima giornata della stagione regolare di NBA, con undici partite, ha definito la griglia dei playoff che porteranno alle Finals di giugno. Dal pomeriggio italiano di sabato 13 saranno in sedici a sfidarsi per l’anello cui ogni giocatore di pallacanestro ambisce. La notizia più importante riguarda i Detroit Pistons, che con la vittoria sui New York Knicks per 89-115 formalizzano la qualificazione ai playoff, ...

NBA – Pazzesco Russell Westbrook : 3ª stagione consecutiva chiusa in tripla doppia! : Russell Westbrook chiude la sua terza stagione consecutiva in tripla doppia: la stella di OKC scrive un’altra pagina della storia NBA Russell Westbrook scrive un’altra pagina della storia NBA. Il playmaker di OKC è il primo giocatore della storia a chiudere, per la terza stagione consecutiva, in tripla doppia di media. Dopo il successo contro i Pistons, Westbrook è fermo a 22.9 punti, 10.6 assist e 11.1 rimbalzi di media. ...

NBA - Westbrook - non c'è due senza tre : altra stagione in tripla doppia di media : Ne bastavano tre, ma a Russell Westbrook è sempre piaciuto fare le cose in grande. Per quello alla sirena sono ben 15 gli assist distribuiti nell'ennesima partita dominata dal n°0 dei Thunder. Una ...

NBA – Lakers - Jeanie Buss difende Walton : “gran lavoratore - stagione difficile. Riconferma? Lascio decidere Magic” : La proprietaria dei Lakers, Jeanie Buss, spende belle parole per coach Walton, ma lascia a Magic Johnson l’eventuale decisione sulla sua riconferma La stagione dei Los Angeles Lakers ha completamente deluso le attese. La franchigia losangelina avrebbe dovuto centrare i Playoff a fine stagione, dopo diversi anni fuori dalla postseason, complice l’arrivo in roster di LeBron James. Nemmeno l’aggiunta del giocatore più forte ...

NBA : Devin Booker - infortunio alla caviglia sinistra e stagione finita : Finisce in anticipo la stagione di Devin Booker, rimasto a terra a metà primo quarto nella sfida persa dai suoi Suns contro gli Utah Jazz questa notte " in lotta per la conquista del quinto posto a ...