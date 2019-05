NBA | Curry chiude la serie contro Houston | Durant e LeBron scatenati sui social

Playoff NBA - niente gara-7 per i Rockets : Golden State sbanca Houston con un Curry da non credere : Golden State Warriors alle finali di Conference ad Ovest grazie ad un Stephen Curry sontuoso che ha sopperito all’assenza di Durant con 33 punti Stephen Curry ha trascinato letteralmente i suoi Golden State Warriors alle finali di Conference ad Ovest (in contumacia di Durant), dove affronterà la vincente della gara-7 tra Portland e Denver. La serata del playmaker in quel di Houston non è stata tutta rose e fiori, basti pensare che il ...

NBA - rissa tra Denver e Portland : Barton e Curry vengono alle mani [VIDEO] : Denver e Portland si contenderanno un posto in finale ad Ovest in una gara-7 attesissima: Curry e Barton si ritroveranno dopo la rissa di ieri Denver e Portland si stanno dando battaglia in una serie davvero senza esclusione di colpi giunta ad una gara-7 che si prevede essere tesissima. In gara-6 infatti gli animi si sono molto surriscaldati, con Curry e Barton che sono venuti alle mani dopo un rimbalzo conteso in area Trail Blazers. mani ...

Playoff NBA – La madre di Draymond Green attacca Stephen Curry : il meme è umiliante! [FOTO] : La madre di Draymond Green prende in giro Stephen Curry sui social dopo la brutta prestazione in Gara-3 contro i Rockets: il meme di scherno diventa virale Stephen Curry è stato bersagliato da più parti al termine di Gara-3 della semifinale di Conference contro gli Houston Rockets. Il playmaker dei Golden State Warriors ha giocato una gara ben al di sotto delle sue potenzialità, rendendosi protagonista di un goffo errore durante una ...

Playoff NBA - Golden State aspetta il 'vero' Steph Curry per gara-4 : Questa notte a partire dalle 3.30 in diretta su Sky Sport NBA scopriremo se ne saranno in grado. IL RIASSUNTO DELLA SERIE Serie A >voce 1 voce 2 Playoff, semif. conference: Golden State-Houston

Playoff NBA – Che figuraccia per Stephen Curry : la schiacciata sbagliata in campo aperto è clamorosa [VIDEO] : Stephen Curry protagonista di un clamoroso errore: la schiacciata sbagliata, in campo aperto, in Gara-3 contro i Rockets diventa virale Stephen Curry è solitamente abituato a comparire nelle clip riguardanti le migliori giocate di ogni partita, ma ogni tanto, anche ai migliori capita una serata da dimenticare. Il playmaker dei Golden State Warriors è stato lo sfortunato protagonista di un clamoroso errore. Lanciato in campo aperto a causa ...

Playoff NBA - che errore di Steph Curry : sbaglia la schiacciata da solo. VIDEO : Se quella di questa notte è stata la peggior prestazione dell'anno di Steph Curry " e probabilmente una delle peggiori della carriera ai Playoff " è perché il numero 30 negli ultimi anni ha abituato ...

Playoff NBA - infortunio per Steph Curry : botta alla mano e dito lussato contro i Rockets : Il livello di intensità mentale e fisica dei Playoff viene spesso definito come di difficile comprensione per chi non passa su quei parquet almeno una volta. Ogni pallone pesa come un macigno, alle ...

Playoff NBA - si gira ancora la caviglia destra di Curry : 'Ma sarò in campo contro Houston' : Sempre le sue maledette caviglie. Quella destra questa, volta " ed era la destra quella infortunata anche nella penultima gara stagionale contro New Orleans, che aveva costretto Steph Curry in ...

NBA - il segreto inconfessabile di Steph Curry : la dipendenza da popcorn : Solo pochi giorni fa Steph Curry ha rivelato al mondo di aver cominciato a indossare le lenti a contatto dopo che il suo astigmatismo è andato peggiorando. I risultati in campo sono ben visibili " se ...

NBA – Stephen Curry da record : 386 triple nei Playoff - battuto il primato di Ray Allen! : Stephen Curry firma il record di triple nella storia dei Playoff NBA: il playmaker dei Golden State Warriors batte il primato di Ray Allen e vola a quota 386! Stephen Curry firma un altro record nella sua straordinaria carriera. Il cecchino dei Golden State Warriors gioca una partita strepitosa contro i Clippers, segnando 38 punti, smistando 7 assist e raccogliendo 15 rimbalzi. Grazie alle 8 triple su 12 andate a segno, Stephen Curry ha ...

Playoff NBA - Curry straccia i Clippers. San Antonio vince a Denver : La squadra di coach Atkinson mette costruisce una gara perfetta, nella quale nulla va storto: D'Angelo Russel firma 26 punti con 25 tiri dal campo, Ed Davis fa tutta la differenza del mondo con 12 ...

Playoff NBA – Golden State travolge i Clippers con un super Curry - sconfitte casalinghe per Denver e Toronto : Trascinati da un Curry in giornata di grazia, gli Warriors si prendono Gara-1 contro i Clippers. Sorridono anche Orlando e San Antonio, che stendono in trasferta Toronto e Denver Cominciano benissimo i Playoff NBA per i Golden State Warriors, che si prendono Gara-1 nella serie con i Clippers. I padroni di casa si impongono 121-104 davanti ai propri tifosi, sfruttando la serata di grazia di Steph Curry che piazza 38 punti, 15 rimbalzi (top ...

NBA - Steph Curry scatenato : gli Warriors battono i Clippers di Gallinari in gara-1 : Golden State Warriors-L.A. Clippers 121-104 In una serata playoff piena di sorprese, in cui Philadelphia e Toronto hanno perso a sorpresa in casa la prima gara playoff della loro stagione, nel caso ...

NBA – Infortunio Curry - Steve Kerr fa chiarezza : ecco le condizioni del playmaker degli Warriors : L’Infortunio subito da Steph Curry nella gara contro i Pelicans ha lasciato i tifosi degli Warriors col fiato sospeso: coach Steve Kerr ha provato a tranquillizzare l’ambiente Dopo aver dominato la regular season NBA, chiudendo al primo posto della Western Conference, i Golden State Warriors hanno chiuso la loro stagione con una notizia non di certo piacevole. Steph Curry si è infortunato nella penultima gara stagionale contro i Pelicans, ...