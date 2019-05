Napoli è piegata dalla camorra Ma l’arresto del killer di Noemi ci insegna cosa sia la

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) Li avete visti bene nelle foto, nelle immagini dei Tg, i fratelli Armando e Antonio Del Re accusati a vario titolo di aver fatto quasi una strage in piazza Nazionale adove è rimasta ferita la piccoladi appena 4 anni? Lo studioso Cesare Lombroso ci avrebbe scritto un’enciclopedia. Guardateli bene negli occhi, fissateli. C’è un vuoto assoluto, il non essere nulla, l’assenza totale di una pur minima, residuale reminiscenza di una lontana umanità. Addirittura Antonio Del Re, 18enne da pochi mesi – indicato come colui che ha studiato i dettagli logistici con pedinamenti della vittima designata Salvatore Nurcaro e accompagnatore in Piazza Nazionale, il pomeriggio di venerdì 3 maggio, del fratelloall’uscitaCaserma Pastrengo dei Carabinieri diretto al carcere di Poggioreale -, rivolto agli operatori dell’informazione e a favore ...

