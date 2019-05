Napoli | cardinale Sepe | Porterò Noemi dal Papa

Napoli - il cardinale Sepe : "Porterò Noemi dal Papa" : L'arcivescovo in visita alla bambina ricoverata al Santobono dopo il ferimento nel corso di un agguato di camorra a piazza Nazionale. I medici: "La piccola interagisce con i familiari, ma la prognosi resta riservata". Alle 16 veglia di preghiera

Napoli : gravissima la bimba ferita nell'agguato. Il cardinale Sepe : 'Sangue innocente grida vendetta' : La piccola di 4 anni ferita al torace nella sparatoria di due giorni fa tra la folla in piazza Nazionale. Il sindaco De Magistris, parla di 'una città sconvolta dall'accaduto'. Il questore assicura: '...

Il cardinale Sepe sulla sparatoria a Napoli : "Il sangue innocente grida vendetta" : “Il sangue innocente grida vendetta al cospetto di Dio”, ha detto il cardinale Crescenzio Sepe all’inizio della funzione religiosa per San Gennaro che si sta tenendo nel Duomo di Napoli . Il riferimento è alla sparatoria avvenuta il 3 maggio nel quartiere Vasto della città nel quale sono rimaste ferite tre persone. Tra loro una bambina di 4 anni, in gravi condizioni. “Il Signore perdoni anche tutte le ...

Sul Mattino l’attacco del cardinale Sepe : “Napoli è dolente - la borghesia non resti più zitta” : Sul Mattino, una lunghissima intervista al cardinale Crescenzo Sepe sull’ondata di violenza in città. Ci soffermiamo sulle parole durissime che usa contro i camorristi e la borghesia. Sui primi, ecco il commento del cardinale: “Non sono uomini degni di tale nome, peggiori delle belve, perché quelle pure si danno delle regole a protezione dei cuccioli. I criminali di oggi non sono neppure degni dei loro padri”. Prima era diverso, un tempo i ...