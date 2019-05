Multa da 5000 euro al melonaro abusivo | sequestrati quintali di cibo

ilgiornale

(Di sabato 11 maggio 2019) Fabrizio Tenerelli Il blitz della polizia municipale è scattato in via Braie, dove l’uomo aveva allestito un banco attorno al proprio furgone, poco lontano tra l’altro dalla zona commerciale, popolata di supermercati Il fatto di essere statoto almeno altre cinque o sei volte nella stessa città, non è bastato a far desistere un commerciante ambulante di Genova, che oggi ha ricevuto un verbale da 5.000per la vendita di frutta e verdura, sprovvisto di regolare autorizzazione. Il blitz della polizia municipale è scattato, stamani, in via Braie, a Camporosso, dove l’uomo aveva allestito un banco attorno al proprio furgone, poco lontano, tra l’altro, dalla zona commerciale, popolata di supermercati. Gli agenti, intervenuti assieme ai carabinieri della compagnia di Ventimiglia hanno sequestratodi, soprattutto frutta: angurie, fragole, meloni, pesche; ma ...

