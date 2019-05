MotoGp – Zarco risponde alle critiche sui social | “ero arrabbiato e ho detto cose cattive”

sportfair

(Di sabato 11 maggio 2019) Johannfa chiarezza sui: dopo le dure parole del CEO KTM il pilota francese dice la sua Aria tesa in casa KTM, pochi giorni fa Stefan Pierer, CEO del team, ha affermato senza peli sulla lingua di essere completamente deluso da Johann, che nella stagione 2019 non è ancora riuscito a far bene in pista. Il pilota francese ha dunque deciso di pubblicare un videomessaggio suiper tutti i suoi fan, per chiarire la sua posizione: “è statomolto suiin questi giorni. Dopo la caduta del venerdì ero moltoe homoltecattive. KTM dà il suo massimo per fare un ottimo lavoro e mi spinge a fare il meglio che posso, in questo momento è difficile per tutti. Sono stati fatti pochi progressi”, ha affermato. “Ora ci stiamo preparando per il Gran Premio di Francia e, naturalmente, speriamo di fare bene. Abbiamo un nuovo francese ...

