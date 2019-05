Motocross oggi | GP Lombardia MXGP 2019 | orario delle qualifiche e come vederle in tv e

Motocross - a che ora gareggia oggi Tony Cairoli? Come vedere in tv il GP del Trentino (domenica 7 aprile) : oggi domenica 7 aprile si disputa il GP del Trentino 2019, quarta tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il pubblico di Pietramurata si aspetta una grande magia dall’idolo di casa Tony Cairoli, il nove volte Campione del Mondo si presenta per imporsi in casa dopo aver vinto ben cinque delle prime sei manche disputate in questo campionato: il siciliano si trova in testa alla classifica generale e vuole aumentare il proprio vantaggio nei ...

Motocross oggi (7 aprile) - GP Trentino MXGP 2019 : orari - tv e streaming. Il programma completo : Il fine settimana del Gran Premio del Trentino 2019 entra nel vivo quest’oggi con lo svolgimento delle gare ufficiali valevoli per la quarta tappa del Campionato del Mondo di Motocross. Sulla pista di Pietramurata andrà in scena il duello per il successo tra il beniamino del pubblico italiano Antonio Cairoli ed il temibile sloveno Tim Gajser, divisi da 22 punti nella classifica generale del Mondiale in favore del fuoriclasse tricolore. Il ...

Motocross - GP Trentino MXGP 2019 oggi (sabato 6 aprile) : programma - orari e tv delle qualifiche. Come vederle in streaming : Comincia quest’oggi il weekend di gara del Gran Premio del Trentino 2019, quarto round stagionale del Mondiale Motocross in programma sui 1550 metri della pista di Pietramurata, località in provincia di Trento. I migliori interpreti della disciplina regaleranno grande spettacolo ai tifosi italiani nella prima delle tre tappe che si disputeranno nel Bel Paese nell’arco della stagione 2019. I riflettori saranno puntati senz’ombra ...