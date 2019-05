Morto suicida Lorenzo Major | star paralimpica

ilfogliettone

(Di sabato 11 maggio 2019) Il mondo dello sport paralimpico e' sotto choc per la morte di. L'atleta, campione mondiale di arrampicata e originario di Forli', e' stato trovato in un parcheggio di Viareggio (Lucca). Li' si sarebbe sparato, vicino a una sede dell'Agenzia dell'Entrata, ma il luogo e' casuale perche' non si ipotizzano motivi economici dietro a un gesto che nessuno riesce a spiegarsi. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia.era in Toscana perche' stava partecipando al raduno con la Nazionale in vista della Coppa del Mondo di scherma in carrozzina. Arrampicata e scherma, ma anche kayak, basket, paratriathlon, pesistica e tanto altro:era un atleta a 360 gradi.Quando iniziava un'impresa sportiva la portava sempre fino in fondo, arrivando al massimo. Prima dell'incidente in moto che, quando aveva 31 anni, gli provoco' una paraplegia permanente, era un agonista di ...

Rosyfree74 : RT @beretta_g: Per #Salvini il problema sarebbe la #cannabis. Ecco alcuni 'effetti collaterali' delle #armi legali in una tranquilla giorn… - romi_andrio : RT @beretta_g: Per #Salvini il problema sarebbe la #cannabis. Ecco alcuni 'effetti collaterali' delle #armi legali in una tranquilla giorn… - StellaGirotti : RT @beretta_g: Per #Salvini il problema sarebbe la #cannabis. Ecco alcuni 'effetti collaterali' delle #armi legali in una tranquilla giorn… -