Morto nella notte il socialista Gianni De Michelis

ilfogliettone

(Di sabato 11 maggio 2019) E'l'ex esponenteDe. Nato il 26 novembre 1940, aveva 78 anni. Deè stato deputato del Psi dal 1976 al 1993 e ministro in vari governi dal 1980 al 1992. Dal 2001 al 2007 ha ricoperto l'incarico di segretario nazionale del Nuovo Psi. Era ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Venezia, in quanto non riusciva piu' ad alimentarsi. "Ero stato a trovarlo a casa l'ultima volta una quindicina di giorni fa - ha detto Nereo Laroni, ex deputatoed ex sindaco di Venezia - e purtroppo non era piu' cosciente".

pepo1913 : RT @beretta_g: Per #Salvini il problema sarebbe la #cannabis. Ecco alcuni 'effetti collaterali' delle #armi legali in una tranquilla giorn… - medicojunghiano : Venezia, morto a 78 anni il socialista Gianni De Michelis Da ministro degli Esteri ha firmato per l'Italia il Tratt… -