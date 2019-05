Morto Gianni De Michelis | ministro con Craxi e Andreotti | aveva 78 anni

Morto Gianni De Michelis - socialista con Craxi : fu ministro negli anni Ottanta : È Morto Gianni de Michelis, ex esponente di spicco del Psi di Craxi e per molti anni ministro degli Esteri. Lo si è appreso in ambienti parlamentari. Aveva 78...

È Morto Gianni De Michelis : È morto Gianni De Michelis, ex vicepremier (1988-89) e ministro socialista degli Esteri (1989-92), del Lavoro (1983-87) e delle Partecipazioni Statali (1980-83). Malato da tempo, De Michelis negli ultimi anni ha vissuto a Venezia con suo figlio. Lo si apprende da fonti politiche a lui vicine. De Michelis è stato deputato per più legislature con il Psi ed europarlamentare con il Nuovo Psi, nonchè presidente onorario ...

Morto Gianni De Michelis - aveva 78 anni : 11.24 E' Morto Gianni De Michelis, aveva 78 anni. Ex esponente di spicco del Psi di Craxi e per molti anni ministro degli Esteri. Lo si è appreso in ambienti parlamentari. E' stato deputato socialista dal 1976 al 1993, è stato ministro dal 1980 al 1992 ricoprendo vari incarichi nei governi di Cossiga,Forlani, Spadolini, Fanfani, Craxi, De Mita e Andreotti. E' stato poi segretario del Nuovo Psi dal 2001 al 2007.

Morto Gianni De Michelis - addio al socialista fedelissimo di Bettino Craxi e simbolo della Milano da bere : addio a Gianni De Michelis: è Morto a 78 anni l'ex ministro degli Esteri e del Lavoro, nonché vice segretario del Partito socialista all'epoca di Bettino Craxi. Nel Psi sin dai 20 anni, già nel 1969 De Michelis faceva parte della direzione prima di diventare responsabile dell'organizzazione del part

Gianni De Michelis - Morto vice-segretario del Partito Socialista di Bettino Craxi. Fu ministro degli Esteri e del Lavoro : È morto a 78 anni Gianni De Michelis, più volte ministro e vice segretario del Partito Socialista nell’era di Bettino Craxi. Nel Psi da quando aveva vent’anni, ne divenne responsabile dell’organizzazione. Nel 1976 fu tra i più grandi sostenitori dell’elezione alla segreteria di Craxi. Dopo lo scioglimento del Partito nel 2001, fondò con Bobo Craxi il Nuovo Psi, confluito nella Casa delle libertà di Silvio ...