Morte Imen - c'è un fermo : Roma, 11 mag. (AdnKronos) - E' stato fermato un sospettato in relazione alla Morte della donna tunisina di 37 anni, Imen Chatbouri, ex atleta agonista, trovata senza vita il 2 maggio scorso sulla banchina del Tevere vicino a ponte Sisto a Roma. Si tratta di un romeno di 26 anni, fermato oggi pomerig

Risarcimento per Morte sul lavoro : importo familiari e chi sono gli eredi : Risarcimento per morte sul lavoro: importo familiari e chi sono gli eredi Il legislatore prevede opportune tutele in tutti i casi in cui si siano verificati decessi di lavoratori, causa di infortuni sul lavoro o malattie professionali. Ovviamente i destinatari di questi strumenti sono familiari e congiunti. Vediamo di seguito cosa prevede la legge in tema di Risarcimento per morte sul lavoro, quali sono i tipi di importo previsti e chi sono ...

Accadde oggi - 3 maggio 2014 il ferimento (che porterà alla Morte) di Ciro Esposito : Ritorna il nostro appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Giornata triste per il mondo del calcio; ricorre, infatti, l’anniversario del ferimento di Ciro Esposito, il tifoso napoletano sparato prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. A fare fuoco fu un ultrà romanista, Daniele De Santis. Il viale di Tor di Quinto fu lo scenario di questo e di altri episodi deprecabili di quella triste serata. ...

500 anni dalla Morte di Leonardo Da Vinci : il Genio del Rinascimento in 20 curiosità : AutoritrattoDa Vinci l'inventoreScriveva all’incontrario Da Vinci era mancinoLa Gioconda era un uomo?Era figlio illegittimo Quando l'allievo supera il maestroLa Dama con l'ermellinoSe Bill Gates possiede un Da VinciLeonardo era un «omo sanza lettere»L'Uomo Vitruviano? Forse non è suoDa Vinci era vegetariano?«Paesaggio con fiume», il primo disegno di Da VinciDa Vinci il caricaturista L'ultima CenaDa Vinci era omosessuale? Trafugava salmeFu Da ...

Lo scioglimento dei ghiacciai in Antartide ha causato la Morte di migliaia di cuccioli di pinguino : ... per lo più cuccioli; ed è stata cancellata dalla mappa la colonia della Baia di Halley, la seconda più grande al mondo. Nei momenti migliori la popolazione di pinguini di Brunt era costituita da 25 ...

Cervello riattivato 4 ore dopo la Morte. Gli scienziati Usa : «Esperimento riuscito» : Il maiale era morto da 4 ore ma gli scienziati sono stati in grado di riattivare circolazione sanguigna e attività cellulare nel Cervello. Una scoperta clamorosa, che rievoca in chiave moderna...

Riattivato il cervello dopo la Morte : l'esperimento in stile Frankestein mai riuscito prima - : Ma questo obiettivo, insieme a quello di aiutare la scienza a rivelare i misteri dei danni cerebrali e delle malattie neurologiche, perseguito risvegliando, anche se solo in parte e solo per alcune ...

Marcello De Vito e la Morte del mito dell'onestà del Movimento 5 Stelle : L'arresto per corruzione del presidente dell'assemblea capitolina è un duro colpo all'immagine costruita negli anni dai pentastellati a colpi di selfie e foto discutibili. E la sua espulsione non basterà a riconquistare l'innocenza perduta