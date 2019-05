Montante condannato a 14 anni | l’ex Confindustria a capo rete spie e affari

Montante condannato a 14 anni di carcere per corruzione e associazione per delinquere : L'ex presidente di Sicindustria è accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Il pm aveva chiesto dieci anni e mezzo

Caltanissetta, 10 mag. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Si chiude con una condanna a 14 anni di carcere, quasi 4 anni più della pena richiesta, la parabola discendente dell'ex paladino dell'antimafia Antonello Montante, l'ex Presidente degli industriali siciliani accusato di avere ord

L’ex presidente di Sicindustria Antonello Montante condannato a 14 anni di carcere : L'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante è stato condannato a quattordici anni. La condanna arriva dal gup di Caltanissetta. Montante era accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Sarebbe stato al centro del cosiddetto "Sistema Montante".Continua a leggere

Caltanissetta - Antonello Montante condannato a 14 anni di carcere per associazione a delinquere e corruzione : Quattordici anni di carcere. Tre anni e mezzo in più rispetto alla richiesta della pubblica accusa. È una sentenza pesante quella emessa nei confronti di Antonello Montante. Al gup di Caltanissetta, Graziella Luparello, sono bastate meno di tre ore di camera di consiglio per condannarlo a 14 anni di reclusione. L’ex presidente di Confindustria Sicilia, considerato per un decennio un paladino dell’Antimafia, era accusato di associazione per ...

Sicilia - Montante condannato a 14 anni per corruzione e associazione a delinquere : L’ex presidente di Confindustria Sicilia condannato con rito abbreviato. Sarebbe stato al centro di una rete spionistica soprannominata «Sistema Montante»

