Mobilitazione per il raddoppio Ragusa-Catania | oggi 11 maggio

"Students take action!" : una Mobilitazione per l'ambiente : Ogni venerdì Ciak Si Scienza aderisce al #Fridayforfuture, e, in occasione dello sciopero promosso dalla 16enne svedese Greta Thunberg, realizza la campagna #Plasticfreeday in cui regala una ...

Guaidò convoca Mobilitazione per sabato : ANSA, - CARACAS, 10 MAG - L'autoproclamato presidente ad interim venezuelano Juan Guaidò ha convocato una nuova mobilitazione nazionale per questo sabato 11 maggio in difesa del Parlamento, e ha ...

Caos Venezuela : 5 morti - Maduro resiste - ordine di arresto per Lopez. Guaidó : 3 giorni Mobilitazione : La condizione di "ospite" nell'ambasciata "implica naturalmente una limitazione nella sua attività politica", ha aggiunto il ministro dicendosi "fiducioso" che a queste condizioni il Venezuela ...

Francia - continua la Mobilitazione dei gilet gialli : “Diversi feriti a Strasburgo - arrestate almeno tre persone” : Due giorni dopo gli annunci di Emmanuel Macron in risposta alla crisi sociale, i gilet gialli tornano a mobilitarsi nelle piazze di Francia per protestare stavolta contro quello che definiscono il “blabla” presidenziale. Una manifestazione che è diventata ormai un appuntamento fisso del sabato ma questa volta da Parigi l’attenzione si è concentrata su Strasburgo, dove si sono radunate centinaia di persone e dove si sono verificati ...

PSG : Mobilitazione per ricostruire Notre-Dame : Il primo intervento è arrivato da Nathalie Boy de la Tour, presidente della Ligue de Football Professionnel, che ieri ha dichiarato: Il mondo del calcio nazionale si mobiliterà per poter aiutare ...

Sabato 30 Marzo l’Earth Hour - la Mobilitazione planetaria per il clima : l’evento centrale italiano a Matera : Torna Earth Hour, la più grande mobilitazione planetaria in tema di cambiamenti climatici. Quest’anno lo slogan è #Connect2Earth a significare lo stretto legame tra uomo e natura, tra cambiamenti climatici e perdita di biodiversità, il capitale naturale sul quale poggia la nostra stessa vita. Gli obiettivi concreti sono fermare la perdita di biodiversità e dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 a livello globale. l’evento WWF, giunto ...

Partenza in ritardo per la Mobilitazione francese di FridaysforFuture - ma nessuna rinuncia alla marcia : Anche se in ritardo rispetto ai compagni di altri Paesi europei anche gli studenti della Francia cominciano a mobilitarsi per il clima. Non solo nella giornata di oggi, ma per tutto il fine settimana continuerà la mobilitazione generale della protesta contro il riscaldamento globale e l’insufficiente azione dei governi per l’ambiente. A Parigi, i giovani in sciopero prevedono operazioni di disobbedienza civile al mattino, prima di ...

“Global Strike for Future” - oggi la Mobilitazione planetaria per il clima : tanti eventi in Italia e nel Mondo : L’onda “green” in difesa del clima è iniziata con i cortei di decine di migliaia di giovani in Nuova Zelanda e poco dopo in Australia: i ragazzi hanno abbandonato la scuola per aderire al “Global Strike for Future“, lo sciopero globale degli studenti. Hanno sfilato in oltre 50 città grandi e piccole dei due Paesi, bloccando il traffico e raccogliendosi davanti ai parlamenti e ai municipi. Molti hanno usato ...

Sciopero clima 15 marzo - Mercalli : "Sia primo passo di una Mobilitazione globale" : Roma, 14 marzo 2019 " "E' una scossa salutare, attesa, necessaria. Ma si vogliono produrre risultati, se si vuole che non diventi un atto di mera testimonianza, lo Sciopero sul clima non resti un atto ...

Clima - i ragazzi mi hanno fatto capire perché la loro Mobilitazione conta tantissimo : Ogni volta mi faccio sorprendere dalla inconsueta freschezza con cui i miei nipoti elaborano una loro immagine del mondo, che acquisiscono attraverso una autentica “compressione” del trascorrere del tempo (sono istantaneamente in relazione con quanto accade ovunque). I battiti del loro orologio non sono identici a quelli del mio e me lo rivelano con le loro scoperte sulla natura, gli animali, le piante con cui convivono. Davvero hanno una ...

#Fridayforfuture : AIAB aderisce alla Mobilitazione - la sfida ai cambiamenti climatici passa per l’agricoltura : I temi ambientali e dello sviluppo sostenibile sono strettamente connessi alla scelta del metodo produttivo, con profonde implicazioni reciproche. L’ultimo studio scientifico dice che se tutte le superfici agricole fossero coltivate con metodi biologici, le emissioni di CO2 causate dall’agricoltura potrebbero ridursi del 23% in Europa e del 36% negli Usa. Lo studio, diretto da Andreas Gattinger (FiBL – Istituto di ricerca per l’agricoltura ...

“Global Strike for Future” - domani 15 Marzo la Mobilitazione planetaria per il clima : ecco da cosa nasce - cosa significa e quali sono i principali eventi in Italia e nel Mondo : domani, venerdì 15 Marzo 2019, è in programma il “Global Strike for Future“, una vera e propria mobilitazione su scala mondiale che avrà luogo in 1.300 città e 98 Paesi: studenti, attivisti, volontari manifesteranno fuori dai municipi e dai Parlamenti nazionali per chiedere ai governi di agire per fermare i cambiamenti climatici. L’Italia è tra le nazioni più attive con le sue 109 piazze, insieme a Usa (117) e Germania (141), ma la ...

Mobilitazione per il clima - ecco gli attivistiche seguono l’esempio di Greta Thunberg (che viene nominata per il Nobel) : Le proteste sono attese in 1.325 località , dall’arcipelago norvegese delle Svalbard all’atollo di Vanuatu. Al movimento dei #FridaysForFuture hanno dato la loro adesione 12mila ricercatori