Milano | forte grandinata paralizza l' aeroporto di Malpensa | la pista imbiancata

Milano - pioggia e grandine : allerta arancione per temporali e vento forte nella notte : Disposta l’attivazione del Centro operativo comunale per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Le raccomandazioni: non lasciare auto in sosta sotto gli alberi, controllare i balconi e i ponteggi

Maltempo Milano : allerta arancione per temporali e vento forte dalla protezione civile : La protezione civile ha emesso un’allerta arancione per temporali e vento forte con raffiche di vento fino a 50-70 chilometri orari su Milano a partire da questa notte e per la giornata di domani. Il Comune, ha già attivato il COC, il centro operativo comunale deputato al monitoraggio del livello idrometrico dei fiumi Seveso e Lambro e il radar a cura della protezione civile, si invitano le ditte che hanno cantieri aperti a prestare ...

Allerta Meteo Milano : criticità arancione per temporali e vento forte : La Protezione Civile ha emesso un’Allerta arancione per temporali e vento forte con raffiche di vento fino a 50-70 chilometri all’ora su Milano a partire da questa notte e per la giornata di domani. Il Comune, che ha gia’ attivato il COC, il centro operativo comunale in via Drago, per monitorare i livelli dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano, invita le ditte che hanno ...

Milano - forte grandinata : la città imbiancata dal ghiaccio : forte grandinata a Milano nel primo pomeriggio di venerdì 3 maggio. A terra chicchi di grandine che hanno imbiancato le strade. Temperature crollate a 13 gradi. L'ondata di maltempo ha raggiunto il ...

Maltempo al Nord : forte temporale con grandine su Milano : Maltempo diffuso e localmente intenso in queste ore sul Nord Italia. Un forte temporale ha colpito Milano e l'area a Nord del capoluogo lombardo. Tuoni frequenti, forti rovesci di pioggia e a...

Milano - forte tensione - è l'anniversario dell'uccisione di un giovane di destra : Sergio Ramelli, militante del Fronte della gioventù fu ucciso 44anni fa. La scorsa notte imbrattata la lapide alla sua memoria. Oggi due manifestazioni contrapposte

Pallavolo – Velasco sprona Modena : “abbiamo il quarto di finale più complicato - Milano forte ma noi pronti alla battaglia” : Modena pronta ad affrontare Milano in Gara-1 dei Playoff Scudetto: coach Velasco rispetta gli avversari, ma spronta i suoi ragazzi alla battaglia Si è tenuta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di presentazione di Gara-1 dei Playoff Scudetto che domani vedrà Azimut Leo Shoes Modena sfidare la Revivre Axopower Milano al Palapanini. A disposizione dei media il Coach Julio Velasco: “il nostro è il quarto ...

Basket - Eurolega Milano se la gioca - ma il Real è più forte. Finisce 92-89 : Milano - L'Ax Milano accarezza a lungo l'idea dell'impresa a Madrid ma nella tana dei campioni d'Europa la sconfitta, 92-89, arriva amara. L'Olimpia non riesce a capitalizzare un vantaggio di 18 punti,...

A Milano 'cassaforte' M5S - i milioni delle restituzioni nella banca di Arpe : ... riportato oggi online sul sito della rivista 'Internazionale': "Uno dei pochi banchieri stimati nel mondo finanziario internazionale", diceva di Arpe il comico e garante M5S dodici anni fa. Se il ...

A Milano 'cassaforte' M5S - i milioni delle restituzioni nella banca di Arpe : ... riportato oggi online sul sito della rivista 'Internazionale': "Uno dei pochi banchieri stimati nel mondo finanziario internazionale", diceva di Arpe il comico e garante M5S dodici anni fa. Se il ...

Tifosi dell'Eintracht Francoforte invadono Milano : Migliaia di Tifosi tedeschi dell'Eintracht Francoforte hanno invaso le vie del centro di Milano. Il ritrovo, per tutti, è stato Piazza Duomo e Galleria, piene di bandiere e cori da stadio. Sono arivati dal mattino e devono attendere alcune ore prima di raggiungere lo stadio Meazza, dove stasera si gioca la partita con l'Inter, valida per un posto ai quarti di finale di Europa League. Tra i Tifosi, colorati e vocianti, si è visto anche il ...