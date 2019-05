Milan | Gattuso senza peli sulla lingua | “nessuno mi ha tradito Bakayoko? Non porto

Milan - Gattuso resta aggrappato alla Champions : 1-0 contro la Fiorentina - decide Calhanoglu : Il Milan non molla la presa sulla Champions League. I rossoneri rispondono all'Atalanta, vittoriosa nel pomeriggio contro il Genoa, battendo di misura la Fiorentina con una capocciata di Calhanoglu e restando in scia alla Dea, avanti tre punti. Il Diavolo, adesso a una sola lunghezza dall'Inter, att

Milan - Gattuso : “Ce la possiamo ancora giocare. Non sono uno che porta rancore” : Le dichiarazioni di Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, al termine della partita vinta contro la Fiorentina per 0-1 con il gol di Calhanoglu. Il tecnico rossonero analizza così la gara: “La Fiorentina ha giocatori veloci e di qualità. Anche l’ambiente ci ha aiutato nel primo tempo e abbiamo fatto molto bene nei primi 45′. Nel secondo tempo siamo calati e abbiamo rischiato di farci riprendere. Non riuscivamo più a ...

DIRETTA/ Fiorentina-Milan - risultato finale 0-1 - : Gattuso sbanca il Franchi! : DIRETTA Fiorentina Milan streaming video DAZN: cronaca live della partita che si gioca al Franchi e vale per la 36giornata del campionato di Serie A.

Gattuso e il coraggio di credere nelle proprie idee. Calhanoglu decisivo - ‘tregua’ Bakayoko : il Milan batte la Fiorentina e sogna la Champions : Il Milan supera 0-1 la Fiorentina e tiene vivo il sogno Champions League. Gattuso conferma le proprie idee e viene ripagato con una vittoria decisiva: rossoneri in piena lotta per l’Europa Dopo la vittoria dell’Atalanta del pomeriggio, la trasferta del Milan a Firenze era diventata ancor più complicata. La prima di quelle che sono state definite 3 ‘finali’, rischiava già di estromettere i rossoneri dalla corsa al ...

Fatih Terim : “A Montella e Gattuso serve tempo. Chiesa mi ricorda il padre - Piatek è un centravanti da Milan” : Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” a Fatih Terim. L’ex allenatore di Fiorentina e Milan ha detto la sua su vari argomenti. In particolare, l'”Imperatore” ha parlato di Gattuso: “Gattuso prima di tutto è un grande uomo. E ha un carattere formidabile. Come giocatore è stato eccezionale. Ha vinto tutto con la maglia del Milan e con la nazionale italiana. È già un buon tecnico. E sono sicuro ...

Il Milan di Gattuso può solo vincere per rimanere in corsa per la Champions : Obiettivi contrapposti: il Milan obbligato a vincere per rimanere in corsa per la Champions; la Fiorentina per salvare la dignità,

Milan. Gattuso : pensiamo a fare il nostro e poi si vedrà : Calcio, Gattuso: Se possiamo vincere le prossime tre partite? Ci proviamo, dobbiamo farci trovare pronti e cosi' ce la possiamo giocare

Diretta Serie A : Fiorentina - Milan è sfida Montella - Gattuso : Clima teso in casa rossonera con Gattuso che dice di sentirsi a suo agio in conferenza stampa, ma che sembra aver perso il timone della barca che conduceva verso il porto chiamato Champions League. Dall'altra parte arriva la squadra sfidante che non avrebbe nulla da dire al campionato in corso avendo perso l'obiettivo europeo, avendo già raggiunto una indiscutibile salvezza, ma con in panchina l'unico allenatore con il dente avvelenato con i ...

Fiorentina Milan - Gattuso punta la Champions : 'Nel calcio italiano abbiamo visto che nessuna squadra regala niente, noi dobbiamo pensare a fare il nostro. E' una partita molto difficile'. Così Rino Gattuso, allenatore del Milan, alla vigilia ...

Milan - Gattuso non vuole distrazioni : 'Pensiamo solo a noi stessi' : Rino Gattuso si gioca la Champions in casa della Fiorentina: 'Dobbiamo pensare solo a noi stessi'. Parole di Scaroni. 'Dobbiamo far sentire la fiducia a tutti i giocatori. Io non ho bisogno di essere ...

Milan : Gattuso - Champions è possibile : CARNAGO, VARESE, 10 MAG - A chi parla di "stagione deludente" per il Milan, Rino Gattuso risponde classifica alla mano: "Ce la giocheremo fino alla fine per la Champions. Non so cosa abbiamo più delle ...

Milan - Gattuso : “Non è una stagione deludente” : Le dichiarazioni di Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sera contro la Fiorentina. Il tecnico rossonero non è d’accordo con chi parla di stagione deludente: “Qualcuno vuol far passare questa stagione per deludente ma siamo davanti alla Lazio e a pari punti con la Roma: a inizio stagione nessuno se lo aspettava ma dobbiamo continuare perché ci stiamo giocando qualcosa ...

Milan - Gattuso a muso duro con la società - : Appena quattro giorni dopo la sofferta vittoria contro il Bologna che ha tenuto accesa la speranza di arrivare al quarto posto , il Milan è già pronto per tornare in campo per l'anticipo serale della ...

Milan - Gattuso : «Si è parlato più di Bakayoko che della vittoria sul Bologna» : MilanO - Nonostante la vittoria di una settimana fa contro il Bologna , l'aria in casa Milan è ancora pesante. A pagarne maggiormente lo scotto è principalmente Rino Gattuso , particolarmente tirato ...