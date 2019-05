Migranti | nuova tragedia nel Mediterraneo | morte oltre 60 persone

Matteo Salvini annuncia : “Arriva il decreto sicurezza 2”. Nuova stretta sui Migranti : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato l'arrivo del decreto sicurezza-bis, il cui testo è stato approntato in queste ore al Viminale. Il provvedimento prevede norme riguardanti le forze dell'ordine, ma anche e soprattutto nuove disposizioni riguardanti gli sbarchi e, in generale, il tema dei migranti e del salvataggio in mare.Continua a leggere

La nuova strage di Migranti e il risveglio della piccola Noemi : Chi comanda nel governo? Di solito i presidenti del Consiglio, indicati tipicamente come pericolosi cesaristi e quindi tendenzialmente uomini soli al comando, cercano di cavarsela dicendo che no, che loro ascoltano, che il governo è plurale, pieno di voci diverse. Nel caso di oggi, e in modo rivelat

Il prefetto : «Migranti - pronti a una nuova gara. Dalle coop mi aspetto responsabilità» : Pensa a un nuovo bando per strutture più grandi? «È una soluzione, si passa dall'accoglienza diffusa che non ha funzionato, con strutture con massimo 50 posti, a una concentrata. Nel capitolato è ...

Migranti - Ira della Difesa contro nuova stretta sulle Ong di Salvini : 'Un fatto gravissimo, mai accaduto' denuncia il Capo di Stato Maggiore. Il ministro dell'Interno teme che i centri di detenzioni finiscano fuori controllo con la fuga di centinaia di terroristi e ...

Sulla possibile nuova ondata di Migranti è scontro tra Di Maio e Salvini. Sono indagati per Seawatch : Il vice premier pentastellato attacca sui porti chiusi: 'E' solo una misura occasionale, la questione va affrontata a livello europeo'. 'Sul tema della difesa e della sicurezza ci metto la faccia, ...

Migranti - scatta la nuova stretta sulle Ong : Un'altra direttiva, la terza in un mese, e un altro giro di vite per le Ong. D'altra parte ieri è ripartita la nave Mare Ionio, di Mediterranea saving humans, per una nuova missione di soccorso e la ...

Migranti : domani nuova missione Mar Jonio : ANSA, - ROMA, 13 APR - Partirà domani da Marsala la nave Mare Jonio di Mediterranea saving humans per un'altra missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, dopo l'ultima conclusa a Lampedusa con l'...

Libia - nuova ondata di Migranti? E salta l'operazione "porti chiusi" : Il caos in Libia rischia di portare a una nuova ondata di migranti in Italia. La guardia costiera di Tripoli ammette che non può più controllare le coste. Con l'operazione porti chiusi che in caso di guerra salterebbe Segui su affaritaliani.it

Migranti - silenzio assordante e indifferenza politica : nuova pagina nera per l'Europa : A che punto sono i negoziati tra i Paesi Ue sulla distribuzione dei Migranti salvati al largo della Libia dalla nave Alan...

Migranti - la Turchia minaccia l'Ue "Soldi o nuova ondata di siriani" : Dopo aver incassato 6 miliardi di euro negli scorsi anni, Ankara batte di nuovo cassa a Bruxelles sui Migranti. O avverte che potrebbe arrivare una nuova ondata di siriani Segui su affaritaliani.it

Treviso - attacchi da Forza Nuova al prof Antonio Silvio Calò che ospita i Migranti in casa : Il docente di filosofia Antonio Silvio Calò, insieme alla moglie Nicoletta, ha accolto in casa sua 6 migranti nel 2015. I militanti di Forza Nuova di Treviso hanno affisso dei manifesti, in cui si legge lo slogan: "Immigrato adottato italiano abbandonato. L’immigrazione non è Forza, ma solo business".Continua a leggere

Forza Nuova all'attacco del professore che ha accolto in casa sei Migranti : Antonio Silvio Calò e la moglie Nicoletta nel mirino dei militanti di estrema destra di Treviso. Ma l'insegnante dice: "Non ho paura. Difendo il mio progetto di inclusione e lo voglio portar ein Europa. Ma è venuto il momento di dire basta: queste persone agiscono così perché si...

