Meteo | vasta irruzione fresca in arrivo | allerta temporali stasera

Meteo : vasta perturbazione in arrivo - torna la pioggia oggi : Tempo nuovamente in peggioramento sulla nostra penisola e questa volta principalmente sulle regioni del nord, dopo appena 24 ore di pausa dopo l'ondata di freddo eccezionale occorsa nel week-end....

Meteo : tempeste - tornado e inondazioni seminano il caos e devastano il cuore degli USA dal Texas all’Iowa : morti e feriti [FOTO] : Dopo 2 giorni di forti tempeste e tornado sul sud degli Stati Uniti e sul Midwest, oggi è atteso ancora forte maltempo. Secondo AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, “la minaccia più grande per violenti temporali continuerà sulle Pianure meridionali, con un secondo round di forte maltempo probabile sulle Valli di Mississippi e Ohio”. La minaccia principale sarà quella di raffiche di vento distruttive e frequenti ...

Meteo - Mozambico in ginocchio per il ciclone Kenneth : “Aiutateci - stiamo perdendo tutto”. Devastanti inondazioni - 35.000 case distrutte - 5 vittime [FOTO e VIDEO] : 5 persone hanno perso la vita in Mozambico dopo che il ciclone Kenneth ha compiuto uno storico landfall nella giornata di giovedì 25 aprile e le sue piogge torrenziali continuano ancora a mettere in pericolo altre vite. Come temuto, gravi inondazioni si sono verificate nel corso del weekend del 27-28 aprile, nonostante Kenneth abbia rapidamente perso intensità nei suoi venti. Quasi 700.000 persone potrebbero essere state colpite dal ciclone. ...

Previsioni Meteo : resiste il Sole fino a Pasqua - vasta nube di sabbia in arrivo! : Sempre più conferme dai principali modelli matematici riguardo la tendenza meteorologica per il clou delle festività Pasquali, ovvero le giornate di domenica e lunedì. Già ieri vi avevamo...

Meteo - maltempo in Puglia : la grandine devasta i campi - distrutti germogli di oliveti e vigneti : “Violenti nubifragi e grandine si sono abbattuti a macchia di leopardo nelle campagne provate da un lungo periodo di siccità con la caduta di 1/3 di precipitazioni in meno nel primo trimestre dell’anno“: è quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr. “La grandine – sottolinea la Coldiretti – è l’evento più temuto dagli agricoltori in questo momento perché i chicchi si abbattono sulle verdure e ...

Meteo : vasta perturbazione verso l'Italia - giornata dal maltempo diffuso! : Il mese di aprile sembra essere davvero partito col piede giusto in ottica maltempo, davvero essenziale per rimpinguare le riserve idriche della nostra penisola messe a dura prova nel corso...

Allerta Meteo Veneto - massima attenzione per le zone devastate dalla tempesta VAIA di Ottobre : gli ultimi aggiornamenti : Allerta Meteo Veneto – La Protezione Civile Regionale, del Veneto, in considerazione del prossimo peggioramento Meteo nel vicentino e nel bellunese, sottolinea “l’importanza di mantenere la massima attenzione nel percorrere soprattutto le strade interessate dagli schianti causati dalla tempesta VAIA di Ottobre scorso“. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto comunica che, in seguito al progressivo ...

Iran - dopo le devastanti piogge torrenziali un’onda anomala ha colpito il sud del Paese : gente in fuga per il Meteotsunami [VIDEO] : dopo le piogge torrenziali delle ultime settimane che hanno seminato morte e distruzione in Iran, il sud del Paese è stato colpito anche un’onda anomala, sebbene il fenomeno non sia legato alla precedente situazione di maltempo. L’onda ha percorso decine e decine di metri nei litorali, mettendo in fuga le persone, costrette a cercare riparo nelle zone più interne, come potete vedere nel video che trovate in fondo all’articolo. Non sembrano ...