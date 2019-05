Meteo | stato di emergenza in Paraguay | devastanti alluvioni e 40 000 evacuati per le

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per piogge forti e vento : Una nuova fase di maltempo sta per interessare il Veneto, con previsioni elaborate da Arpav che indicano precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale anche intenso, soprattutto tra le ore centrali di domani e il pomeriggio di domenica 12 maggio. Alla luce di questo quadro, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica su tutto il ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per pioggia - neve e vento forte : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato: per criticità idrogeologica lo Stato di Attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per valanghe - frane e corsi d’acqua ingrossati : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato dalle ore 14:00 di oggi alle ore 14:00 di domani, martedì 30 aprile, per eventuali situazioni di criticità ...

Meteo Veneto - maltempo nella Pedemontana : firmato lo stato di emergenza : Dalle prime ore di questa mattina gli uomini di AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura), insieme al direttore Fabrizio Stella, sono nelle aree della Pedemontana veneta colpite ieri dal maltempo, per una prima verifica dei danni che le coltivazioni e il settore agricolo hanno subito soprattutto a causa delle forti grandinate abbattutesi in diverse province. Nello stesso tempo, gli uffici regionali hanno istruito il decreto per la ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per criticità idraulica e idrogeologica : Prosegue la fase di tempo perturbato in Veneto. In particolare riferimento alla situazione idraulica riscontrata sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo Stato di Attenzione in alcuni bacini idrografici del territorio. Dalle ore 14.00 di oggi alle ore 14.00 di domani, 25 aprile è dichiarato lo Stato di Attenzione per criticità idraulica sulla Rete Principale riguardo ai ...

Meteo - ondata di maltempo in Brasile : Rio de Janeiro dichiara lo stato di calamità : In seguito alla forte ondata di maltempo dei giorni scorsi, il sindaco di Rio de Janeiro ha dichiarato lo stato di calamità pubblica: 10 persone hanno perso la vita a causa di quello le autorità hanno definito come il peggior temporale degli ultimi 22 anni. Il decreto (valido per 180 giorni) garantisce il potere, ad esempio, di realizzare misure eccezionali senza l’autorizzazione legislativa. L'articolo Meteo, ondata di maltempo in ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione e preallarme per criticità idrauliche e idrogeologiche - rischio valanghe su Dolomiti e Prealpi : In riferimento alla situazione Meteorologica e nivoMeteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato dalle ore 14:00 di oggi, giovedì 4 aprile, alle ore 10:00 di sabato 6 aprile, per il ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per vento forte : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio del Veneto, come da avviso emesso oggi alle ore 13, il Centro Funzionale Decentrato, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, dichiara per forte vento, su tutta la regione, la fase operativa di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme o allarme a seconda ...