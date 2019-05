Meteo | le Previsioni fino al 21 Maggio | lungo periodo freddo e piovoso | poi arriva il

meteoweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019)– L’Italia continuerà ad essere colpita da forte maltempo per gran parte del mese di, almeno per i prossimi dieci giorni: dapprima con una forte anomalia termica negativa, unintenso, quasi invernale, che inizierà domani, Domenica 12, per l’ennesima irruzione artica di questa primavera, e persisterà almenoal 17. Poi dovrebbere un po’ di scirocco con l’Anticiclone Sub-Tropicale e temperature in forte aumento, soprattutto al Centro/Sud, ma continuerà il maltempo con piogge torrenziali sulle Regioni del Nord. C’è il rischio che il maltempo condizioni tutto il Giro d’Italia, in partenza oggi da Bologna, non solo nella prima settimana nelle Regioni del Centro, ma anche in quella successiva al Nord. Eloquenti le mappe sinottiche e termiche del modello ECMWF che pubblichiamo nella gallery scorrevole a ...

SkyTG24 : È in arrivo un'ondata di forte #maltempo sull'#Italia, ecco le previsioni #meteo per il weekend ?? - SasaPulella : RT @RaiRadio2: Buongiorno con le previsioni meteo di @ninofrassicaoff! #Programmone è ON AIR ogni weekend, dalle 13:45 alle 14:00 e dalle… - meteogiornaleit : Previsioni meteo per domani, maltempo su gran parte d'Italia -